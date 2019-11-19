Транзит газа через Украину: в Германии сделали заявление

/ Фото: Укртрансгаз

Берлин выступает за то, что транзит российского газа через Украину должен продолжаться и после 2019 года. Об этом сегодня, 19 ноября, заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной с украинским коллегой Вадимом Пристайко пресс-конференции в Киеве.

"Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", – сказал он.

При этом Маас подчеркнул, что хочет развеять определенные спекуляции вокруг газовой темы, возникшие в последнее время.

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"Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последние дни. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, как мы это и обещали", – сказал министр.

Новости "Сегодня" писали, что действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

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18 ноября "Газпром" направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение по транзиту газа с 2020 года. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Между тем, ранее о требованиях "Газпрома" рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков.

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