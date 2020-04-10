На апрельские пенсии в Украине нашли 17 миллиардов гривен

После начала доплат по 500 гривен на выплату пенсий в Украине в апреле в целом направили уже 17,2 миллиарда гривен. Только за сегодняшние сутки, 10 апреля, профинансированы выплаты на 3 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"10 апреля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансированы пенсии на сумму 17,2 миллиарда гривен", – сообщили в ПФУ.

Также в Пенсионном фонде обратились к пенсионерам с просьбой без необходимости не выходить из дома, чтобы не рисковать здоровьем и жизнью.

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"Выплата пенсий будет проведена в установленную для каждого пенсионера дату. Пенсия будет зачислена на счет в банке, а тем, кто выбрал "Укрпочту", пенсии доставят почтальоны домой", – объяснили в ПФУ.

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Напомним, индексация пенсий в Украине состоится 1 мая. Размер индексации составит 11%. При этом если размер повышения в результате перерасчета пенсии окажется менее 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до этого размера.

Напомним, согласно предлагаемым изменениям в госбюджет, Кабинет министров предлагает увеличить расходы на Пенсионный фонд Украины на 19,6 млрд грн. 29 марта 2020 года Кабмин внес в Верховную Раду проект закона № 3279 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Однако Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение.

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