На что направлены налоговые новшества: Верланов объяснил

Сергей Верланов. Фото: Ukrainian Bar Association / Facebook

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В Украине на сегодняшний день около 35% экономики находится в тени и с нее не платятся налоги.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"на телеканале Украина.

"Для того, чтобы теневая экономика перестала быть теневой, ее необходимо подсчитать. И именно законы законы о е-чеках и кешбэке позволит подсчитать эту теневую экономику. Эти законы направлены на то, чтобы уравнять правила игры, чтобы все люди стали богаче", – отметил он.

Ранее Верланов заявлял, что законы о кешбэке, согласно которому покупатели смогут жаловаться на неправильные чеки, и о регистраторах расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг, который вводит электронные чеки (е-чеки), позволят создать предпосылки для снижения налогов и экономического роста Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 1053-1 и № 1073, которые парламент принял 20 сентября, а 3 октября разблокировал для подписания.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

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