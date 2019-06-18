На сколько подорожал бутерброд с салом и чесноком в Украине: названы цены
Эксперт сравнил цены на бутерброд в мае 2018 и 2019 годов
Вслед за подорожанием социальных продуктов в мае на 70%, бутерброд с салом и чесноком за год вырос в цене на 17%. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
"Если мы будем покупать все для приготовления в продуктовых гипермаркетах, то пять бутербродов с салом и чесноком подорожали с 24,4 грн до 28,5 грн, или на 17%. Одна порция этого вкусного и полезного блюда выросла в цене с 4,88 грн до 5,7 грн", – отметил он.
При этом эксперт добавил, что приготовление пяти бутербродов с салом и чесноком обойдется в Польше в 30 грн в эквиваленте, что на 1,5 грн дороже, чем в Украине. По его словам, сало и чеснок в соседней стране можно купить дешевле, а ржаной хлеб – намного дороже.
Дорошенко также указал, на сколько подорожал каждый из продуктов:
- домашнее сало (200 г): в мае 2018 года – 20 грн, а год спустя – 23 грн (+15%);
- чеснок (20 г): 2018 – 1,1 грн, 2019 – 1,6 грн (+45%);
- хлеб "Украинский" (200 г): 2018 – 3,3 грн, 2019 – 3,9 грн (+18%).
Ранее Дорошенко рассказал, что с мая 2018 года приготовление окрошки в Украине выросло в цене на 6% – с 96,9 грн до 102,9 грн.
Весной 2019 года подорожали традиционные выезды на шашлыки. Новости "Сегодня" отправились на рынок, чтобы проверить, сколько нужно выложить за пикник и смогут ли украинцы позволить себе такой отдых:
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