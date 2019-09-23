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На сколько уменьшилось промпроизводство: Госстат показал цифры

23 сентября, 17:48

Государственная служба статистики подвела итоги августа и восьми месяцев 2019 года

/ Фото: Getty Images

Промышленное производство в Украине в августе 2019 года сократилось на 1,7% без учета эффекта календарных дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 0,2% месяцем ранее. Таким образом, спад промпроизводства в прошлом месяце ускорился.

Это следует из экспресс-выпуска Государственной службы статистики от 23 сентября.

По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней показатель уменьшился на 1,6%.

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В то же время промпроизводство в августе по сравнению с июлем упало на 1,4%, а с учетом сезонного фактора – на 0,5%.

В январе-августе 2019 года промышленное производство выросло на 0,1%, а за аналогичный период прошлого года – на 2,8%.

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Новости "Сегодня" писали, что крупные и средние предприятия Украины завершили 2018 год с прибылью в размере 353 млрд грн. Наибольшую прибыль получила промышленность (149,4 млрд грн), финансовая и страховая деятельность (74 млрд грн), а также оптовая и розничная торговля (61,1 млрд грн).

Будет ли выполнен бюджет Украины на 2019 год – один из вопросов, который сейчас интересует экономических экспертов. В прошлом году не удалось собрать запланированные налоги и сборы. Одна из причин – недостаточные инвестиции в отечественную экономику, способствующие ее росту и, соответственно, – увеличению налоговых отчислений в казну. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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промышленность Госстат промпроизводство промышленное производство

Источник: Сегодня

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