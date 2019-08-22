Неожиданный взлет украинской экономики: начало расцвета или временное явление

/ Фото: пресс-центр НБУ

К середине года экономика Украины продемонстрировала неожиданный рывок вперед. Во втором квартале, по предварительным данным Госстата, рост ВВП составил 4,6%, относительно аналогичного периода минувшего года. А относительно первого квартала 2019 года ВВП вырос на 1,6%.

Как сообщили в Госстате, результат второго квартала оказался лучшим за последние два с половиной года. Последний раз такой результат – 4,6% – был получен в IV квартале 2016-го. Но особенно удивительно, что довольно высокого показателя роста экономики Украине удалось достичь на фоне замедления роста мировой экономики. Означает ли это, что украинская экономика может удивить темпами роста и по итогам целого года?

Напомним: в Нацбанке прогнозировали, что рост ВВП по итогам 2019 года составит 3%, и это самый оптимистичный прогноз. Аналитики из международных финансовых структур предрекали Украине в этом году экономический рост в пределах 2,5-2,7%.

ВВП растет нестабильно

Если посмотреть на квартальные показатели роста ВВП за несколько лет, то стает понятно, что украинская экономика растет нестабильно.

Например, в том же 2016 году, когда в IV квартале рост ВВП также достиг 4,6%, в I квартале экономика подросла всего на 0,1%, во II-м – на 1,7, в III-м – на 2,7%. После рекордных 4,6% в IV квартале 2016 года рост ВВП также замедлился до 2,8% в I квартале 2017 года.

Ниже приведены поквартальные показатели роста ВВП Украины в последние годы.

Таким образом, рекордный результат одного из кварталов не является гарантией такого же быстрого роста экономики в последующие периоды.

"ВВП – это показатель, который нужно считать по году. Квартальные показатели несут на себе отпечаток сезонности, – говорит экономический эксперт Алексей Кущ. – Например, 4,6% роста ВВП в четвертом квартале 2016 года очень быстро сменились замедлением темпов роста. Я думаю, в этом году рост ВВП будет меньше, чем в прошлом. Я думаю, вряд ли нам удастся достичь даже показателя в 3%, которые прогнозирует Нацбанк".

О том, что поддерживать такой хороший результат на протяжении длительного времени Украине будет достаточно тяжело, заявили и аналитики агентства Bloomberg.

Стабильный рост ВВП может обеспечить только развитие промышленности

В Кабмине считают, что высокий показатель роста ВВП – "это результат взвешенной и системной экономической политики правительства, направленной на укрепление экономического потенциала государства, и признак преодоления внешних и внутренних негативных явлений, которые тормозили развитие страны в последнее время".

Между тем, ряд экспертов высказывают убежденность, что действительно ощутимый и стабильный экономический рост невозможен без усиленного роста промышленной составляющей в структуре ВВП.

Пока Госкомстат еще не обнародовал информацию о том, за счет чего достигнут такой рост. Но, например, в минувшем году во II квартале был также зафиксирован самый высокий показатель за год – 3,8%. И немалую роль в этом сыграл сельскохозяйственный сектор, который в сезон показал прирост в 19,7%, а уже в III квартале снизил темпы роста всего до 3%.

"Нужно смотреть на структуру ВВП, какие факторы преобладают: продуктивные или непродуктивные. Допустим, промышленное производство выросло за 6 месяцев только на 0,5%. А в основном рост во II квартале был обеспечен резким увеличением динамики торговли – 10% роста розничной торговли – и строительства: 23%. То есть получается, что украинцы зарабатывают в теневом секторе, в других странах, а тратят у себя дома. Это мексиканская модель роста: сырьевая и "затробитчанская". К сожалению, индустриальное сердце экономики у нас барахлит, поэтому структура экономического роста у нас крайне неустойчивая", – говорит Алексей Кущ.

О том, что обеспечить серьезный рост ВВП может только промышленность, заявил и Глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"В мировой экономической истории не было стран, которые процветали бы длительное время, но при этом не имели развитой промышленности", – написал он на своей странице в Facebook.

"Рост на 0,5% не особо впечатляет. Еще менее приятная ситуация, если посмотреть на индекс перерабатывающей промышленности, которая является основой основ промышленности любой более-менее индустриально развитой страны – он в Украине составил (I полугодие 2019 к I полугодию 2018) 99,9%. То есть наблюдается снижение на 0,1%... На самом деле в технологических секторах перерабатывающей промышленности Украины ситуация весьма неоднозначна. Есть динамично растущие сектора, но есть и не менее динамично падающие. Поэтому большого повода для оптимизма, с моей точки зрения, нет. Ситуация в доминирующих для украинской промышленности добывающих секторах скорее выглядит благоприятно – растут добыча нефти и газа (на 5%), каменного и бурого угля (на 4,8%), железных руд (на 2,7%). Как и довольно неплохая ситуация в нетехнологической части перерабатывающей промышленности. В I полугодии 2019 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, производство металлоконструкций для строительства выросла на 16,6%, чугуна, стали и ферросплавов увеличилось на 2,9%, труб – на 5,6%. Но все это, по меркам современного технологического уклада, – производство низкомаржинальных полуфабрикатов. Однако именно на них по-прежнему приходится наибольший удельный вес в промышленности Украины. И это не позволяет с оптимизмом смотреть на будущее", – констатирует Богдан Данилишин.

Глава Совета НБУ также называет основными факторами удивительного роста ВВП во II квартале рост розничного товарооборота и рост показателей в сельском хозяйстве.

"В агрокомплексе ситуация предсказуемо продолжает улучшаться – за 7 месяцев индекс сельхозпродукции составил 112%. И вот здесь я задаюсь вопросом, который ставил себе не раз и который меня беспокоит все больше и больше – как долго сельское хозяйство сможет оставаться основным триггером экономического роста Украины? Сейчас же могу констатировать следующее: несмотря на довольно приличные темпы экономической динамики Украины, к качеству роста остаются серьезные вопросы. Особенно если рассматривать проблему сквозь призму современной технологической парадигмы", – пишет Богдан Данилюк.

В то же время Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Дмитрий Боярчук считает, что даже с такими нестабильными факторами в нынешней ситуации есть шанс, что рост экономики Украины к концу года может превысить прогнозные показатели.

"Я не исключаю, что тенденция продолжится. Особенно если будет хорошая тенденция по агропроизводству. В прошлом году были опасения, что перебить прошлогодний рекордный урожай будет достаточно тяжело. Но начало этого года в плане сбора урожая у нас было достаточно успешным, поэтому есть определенный оптимизм. Если итоги этого года перебьют прошлогодние показатели, то можем иметь в III квартале 3-4% роста ВВП. А вот по концу года есть большие вопросы. Усиливаются опасения относительно глобальной ситуации и потенциального нового кризиса. Поэтому однозначно говорить о том, что есть стойкая позитивная тенденция, никто не может. Я бы сказал, что нынешние показатели – это такой позитивный сюрприз. Потому что промышленность у нас в плохом состоянии, растем фактически за счет агроэкспорта и за счет трудовых мигрантов. Это не является стойкой основой для роста, но все-таки это наша основа. Другой у нас нет", – говорит Дмитриий Боярчук.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что Украина фактически договорилась об "экономическом безвизе" с Израилем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама