Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

На выплату зарплат шахтерам Кабмин направит 654 млн гривен

28 февраля, 18:12

Виктория Подолянец

Стало известно, когда правительство сможет выделить деньги

После того, как президент Владимир Зеленский поручил погасить до апреля задолженности по зарплатам перед шахтерами, правительство заявило о намерении выплатить горнякам 654 млн грн. Деньги обещают перечислить на следующей неделе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"На следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы. В Минэкоэнерго вопрос выплаты задолженности по зарплате шахтерам – номер один в повестке дня", – отметили в пресс-службе.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что сотрудники государственных шахт по всей Украине устраивают протесты и организовывают забастовки из-за задержек зарплат. Правительство пыталось решить хроническую проблему, выделяя средства на погашение долгов частями.

В тренде
Доллар и евро выросли в цене: официальный курс

Напомним, Украина находится на пороге угольной реформы. Отрасль ждет большой переучет, детальное обследование государственных шахт и создание профильного государственного комитета.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

правительство шахтеры уголь зарплаты задолженность Минэнерго госшахты

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам придумали
Украинцам придумали "новый" налог: за что и сколько нужно платитьЭкономика
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезет
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезетЭкономика
В Украине скоро исчезнут некоторые профессии
В Украине скоро исчезнут некоторые профессииЭкономика
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системы
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыЭкономика
Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золота
Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золотаЭкономика
Весенняя индексация пенсий может не повлиять на их размер: кто не получит прибавку
Весенняя индексация пенсий может не повлиять на их размер: кто не получит прибавкуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...