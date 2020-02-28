На выплату зарплат шахтерам Кабмин направит 654 млн гривен

После того, как президент Владимир Зеленский поручил погасить до апреля задолженности по зарплатам перед шахтерами, правительство заявило о намерении выплатить горнякам 654 млн грн. Деньги обещают перечислить на следующей неделе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"На следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы. В Минэкоэнерго вопрос выплаты задолженности по зарплате шахтерам – номер один в повестке дня", – отметили в пресс-службе.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что сотрудники государственных шахт по всей Украине устраивают протесты и организовывают забастовки из-за задержек зарплат. Правительство пыталось решить хроническую проблему, выделяя средства на погашение долгов частями.

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Напомним, Украина находится на пороге угольной реформы. Отрасль ждет большой переучет, детальное обследование государственных шахт и создание профильного государственного комитета.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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