На Запорожской АЭС отключили еще один энергоблок
Для планового капитального ремонта на ЗАЭС отключили энергоблок №2
На Запорожской атомной электростанции отключили от энергосети второй энергоблок для проведения планового капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Энергоатом", в структуру которой входит АЭС.
"13 марта 2019 года в 00:04 энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в плановый капитальный ремонт. Продолжительность ремонта составит 160 суток", – говорится в сообщении.
По данным "Энергоатома", в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока, при этом суммарная мощность генераторов составляет 4 000 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне – территории вокруг АЭС радиусом 2,5 км – составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.
Напомним, 7 марта Запорожская АЭС отключила от энергосети четвертый энергоблок для проведения среднего планового ремонта, который продлится сто дней.
Стоит добавить, что в конце февраля на Запорожской АЭС система защиты отключала энергоблок. При этом в компании заверили, что замечаний к работе основного оборудования АЭС нет.
А в середине февраля-2019 в Запорожской области неизвестный сообщил о минировании атомной электростанции. Была проведена проверка, однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
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