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На Запорожской АЭС отключили еще один энергоблок

Сегодня, 11:21

Для планового капитального ремонта на ЗАЭС отключили энергоблок №2

Работников Запорожской АЭС уличили в крупных хищениях
Работников Запорожской АЭС уличили в крупных хищениях.
На Запорожской АЭС отключили еще один энергоблок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1ee/a89/5c41eea89fd1a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1ee/a89/5c41eea89fd1a.png Экономика Для планового капитального ремонта на ЗАЭС отключили энергоблок №2

На Запорожской атомной электростанции отключили от энергосети второй энергоблок для проведения планового капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Энергоатом", в структуру которой входит АЭС.

"13 марта 2019 года в 00:04 энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в плановый капитальный ремонт. Продолжительность ремонта составит 160 суток", – говорится в сообщении.

По данным "Энергоатома", в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока, при этом суммарная мощность генераторов составляет 4 000 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне – территории вокруг АЭС радиусом 2,5 км – составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Напомним, 7 марта Запорожская АЭС отключила от энергосети четвертый энергоблок для проведения среднего планового ремонта, который продлится сто дней.

Стоит добавить, что в конце февраля на Запорожской АЭС система защиты отключала энергоблок. При этом в компании заверили, что замечаний к работе основного оборудования АЭС нет.

А в середине февраля-2019 в Запорожской области неизвестный сообщил о минировании атомной электростанции. Была проведена проверка, однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

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Тег отключение, ЗАЭС, запорожская аэс, энергоблок

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