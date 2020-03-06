НАБУ раскрыло преступление на Одесском припортовом заводе: миллиарды убытков

В НАБУ совершают следственные действия для установления всех участников коррупционной схемы

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили четырем лицам о подозрении в нанесении 93,3 млн грн убытков "Одесскому припортовому заводу", который готовят к приватизации. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Речь идет о: доверенном лице народного депутата Украины VIII созыва, которое выступило организатором схемы; заместителе директора "Одесский припортовый завод"; начальнике отдела "Одесский припортовый завод"; владельце компании-нерезидента-участника коррупционной схемы", – рассказали в пресс-службе.

Чиновники ОПЗ задержаны, сообщили в Антикоррупционном бюро. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Относительно двух остальных подозреваемых, то сейчас их местонахождение не установлено, поэтому им сообщили о подозрении заочно.

Также детективы НАБУ совершают необходимые следственные действия для установления других участников коррупционной схемы.

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Следствие установило, что доверенное лицо народного депутата VIII созыва организовало схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам, ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям из реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физически обеспечивал поставки этим компаниям ОПЗ.

Схема действовала на протяжении марта-декабря 2015 года. К ее реализации были привлечены должностные лица ОПЗ. Вследствие таких противоправных действий ОПЗ недополучил доход в около 93,3 млн грн.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляют с октября 2016 года.

В августе 2019 года Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида после более чем годового простоя.

Как известно, у ОПЗ были серьезные долги за газ, из-за которых подача топлива на предприятие регулярно надолго прекращалась. Последний простой в работе ОПЗ длился с апреля 2018 года. Ранее производство на ОПЗ останавливали на период с 10 июля 2017 года до 29 января 2018 года.

Напомним, по мнению экспертов, сумма дохода, которую ожидают получить от приватизации которая заложена в госбюджет-2020, может быть ниже ожидаемой.

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