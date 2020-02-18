В ФГИУ рассказали, какие предприятия продадут весной, а какие – осенью

Фото: opz.odessa.net

После того, как парламент определился с объектами, которые не подлежат приватизации, в Украине занялись подготовкой к продаже пяти крупных предприятий, среди которых завод "Электротяжмаш" и Одесский припортовый завод. Об ориентировочных сроках продажи этих объектов рассказал глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко.

"Будем надеяться сделать пять", – сказал он.

Так, ФГИУ планирует приватизировать отель "Днипро" в апреле, "Объединенную горно-химическую компанию" – в июле, Одесский припортовый завод – в августе, отель "Президент" – в ноябре, завод "Электротяжмаш" – в декабре этого года.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский ожидает, что Кабинет министров в течение двух месяцев примет все необходимые для реформирования спиртовой отрасли подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации.

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Также мы сообщали о том, что к приватизации готовят порты "Усть-Дунайск", "Скадовск" и "Белгород-Днестровский". Эти морские порты решили приватизировать из-за того, что их работа убыточна, они не зарабатывают достаточно денег даже для того, чтобы выплатить зарплаты своим работникам.

Напомним, по мнению экспертов, сумма дохода, которую ожидают получить от приватизации которая заложена в госбюджет-2020, может быть ниже ожидаемой.

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