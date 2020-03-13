Нацбанк не имеет права растратить золотовалютные резервы, – Арсений Яценюк

Пока в Нацбанке пересматривают взгляд на риски, которые несет коронавирус экономике, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк призывает НБУ защитить гривну в условиях кризиса и не растратить золотовалютные резервы. Об этом он сказал в эфире программы "Прямой контакт" с Тарасом Березовцом на "Прямом канале".

Арсений Яценюк напомнил, что в 2004 году, когда была угроза банковского кризиса, он как руководитель Национального банка, вернул гривну с курса 8 до 5, причем "ни один банк тогда не упал, каждому вернули депозит, и банковского кризиса не допустили".

"Национальный банк вместо того, чтобы полностью скупать валюту с рынка в течение этого года и если и делать ревальвацию, то очень умеренную, пошел другим путем. Всегда надо готовиться к кризису. Когда есть подушка безопасности, ты всегда себя намного легче чувствуешь", – сказал лидер "Народного фронта".

Он отметил, что на конец февраля было накоплено почти 27 млрд долл. золотовалютных резервов, однако за последние несколько дней из этих средств уже 1 млрд. долл. ушел на спасение гривни. Политик напомнил, что в государственном бюджете предусмотрен среднегодовой курс 27 гривен за доллар.

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"Но я знаю, как эти средства легко продаются, но трудно покупаются. Поэтому сейчас Национальный банк должен балансировать между курсом. То есть, в принципе, это определенный ориентир и для населения, и для Национального банка", – сказал он.

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"НБУ должен обеспечить свою ключевую конституционную функцию – это стабильность национальной денежной единицы. С другой стороны, Национальный банк не имеет права растратить золотовалютные резервы. Для того, чтобы этого не произошло, центральный банк обязан очень активно отслеживать все валютные операции. Я не исключаю, что может прийти время, если глобальный кризис будет развиваться так, как она развивается, что Национальный банк будет обязан ввести временные ограничения на валютном рынке", – отметил Арсений Яценюк.

Он напомнил, что вводил такие ограничения в 2004 году в качестве и.о. руководителя Нацбанка.

"Я просил о таких ограничениях в 2014 году тогдашнего председателя Национального банка Гонтареву. Но Национальный банк тогда был слишком либеральный. Этот либерализм привел к тому, что курс просто взлетел до 37, это была самая высокая точка, а потом мы его совместными усилиями вернули на уровень 27. Сейчас у центрального банка, во-первых, есть резервы для стабильности. Второе – у него есть ориентир (курс гривни в 27 за доллар), определенный в законе о государственном бюджете. Третье – он имеет инструменты контроля на валютном рынке. Четвертое – он не имеет права допустить паники в банковском секторе, и для этого у него есть и рефинансирование, и, более того, банки в совершенно иной форме, чем они были пять лет назад", – подытожил лидер НФ.

Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина на пороге экономического кризиса. Однако он уверен, что наша страна легко преодолеет тяготы кризиса.

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