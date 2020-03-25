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Нацбанк передал валютную "наличку" в 14 банков: названа сумма

25 марта, 21:47

Виктория Подолянец

В последние дни многие украинцы сталкивались с нехваткой валюты в банках и обменных пунктах

Национальный банк получил из-за границы партию наличного доллара и передал банкам 130 млн долларов в обмен на безналичный эквивалент.

Участие в аукционе приняли 14 системно важных банков, поскольку регулятор не имеет технической возможности проводить такие торги со всеми банками.

"В ближайшее время ожидается вторая партия наличных долларов, которые также будут переданы банкам посредством аукциона в обмен на безналичный эквивалент", – рассказали в НБУ.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что в последние дни многие украинцы столкнулись с тем, что в банках и обменных пунктах наличных долларов нет. Дефицит валюты подтвердила и первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова. "Есть определенные трудности с наличным долларом. Но это связано только с тем, что наличную иностранную валюту банковский сектор до мер, связанных с карантином, завозил самолетами из-за границы. Как вы знаете, сейчас пассажирские перевозки приостановлены не только в Украине, но и в других странах, и поэтому есть временные осложнения", – сказала она на онлайн-брифинге во вторник.

В тренде
Курс доллара в Украине вернулся к росту после небольшой передышки

Напомним, в связи с объявленным в Украине общенациональным карантином все деньги, которые поступают в оборот НБУ, будут дезинфицировать.

А новости "Сегодня" подробно рассказывали о том, как будет происходить процесс обеззараживания купюр.

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Источник: Сегодня

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