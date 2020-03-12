В Украине деньги будут отправлять на карантин

Две недели перед дезинфекцией банкноты будут "отлеживаться" в хранилище НБУ

В связи с объявленным в Украине общенациональным карантином все деньги, которые поступают в оборот НБУ, будут дезинцфицировать. Кроме того, банкноты будут проходить карантин.

Перед обеззараживанием купюры будут отправлять в центральное хранилище. Карантин там продлится две недели. Дальше – будет осуществляться дезинфекция.

В Нацбанке объясняют: таким образом будут защищать здоровье сотрудников, которым придется контактировать с наличными, и – украинцев, в чьи руки возвращаются купюры.

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"То есть наличные, которая придут с улицы, на второй день туда не попадут. У нас есть достаточно наличности в хранилищах для того, чтобы подкрепить коммерческие банки, банкоматы нормальными качественными наличными", – объяснил глава правления НБУ Яков Смолий.

Ранее "Сегодня" писали, что, несмотря на заявления китайских врачей о спаде вируса, в Европе, а именно в Италии, коронавирус продолжает активно размножаться. На сегодня, 12 марта, количество заболевших по всему миру превысило 126 тысяч человек, умерло более четырех тысяч. В одной только Италии от коронавируса умерло более тысячи человек. В Украине, в Черновцах, подтвержден один случай заболевания COVID-2019.

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