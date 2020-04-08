Нацбанк пересмотрит прогноз роста цен в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрит свой прогноз инфляции на 2020 год, но все равно не ожидает показателя выше 10%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора по итогам совещания правления НБУ с членами Cоюза украинских предпринимателей (СУП).

"Сейчас мы пересматриваем наш макроэкономический прогноз, в частности, и прогноз по инфляции. По нашим оценкам, темпы роста потребительских цен в этом году будут оставаться в однозначном коридоре", – сообщается на официальной странице НБУ в Facebook.

При этом, по предварительным оценкам НБУ, инфляция в марте в годовом измерении оставалась на низком уровне, и после скачка цен из-за ажиотажа в первые дни всеукраинского карантина этот рост замедлился.

Реклама

Напомним, при этом согласно обновленному макропрогнозу правительства, уровень инфляции в 2020 году вырастет до 11,6% с ожидавшихся 8,7%, а ВВП Украины в годовом выражении упадет на 4,8% с ранее прогнозированных "минус" 3,9%.

В тренде ЕС даст Украине 200 млн евро на борьбу с коронавирусом: куда пойдут деньги

В соответствии с обновленным макропрогнозом будут внесены изменения в госбюджет Украины на 2020 год. При этом ранее Верховной Раде не хватило голосов на изменение бюджета-2020. Сейчас соответствующий законопроект совместно дорабатывают профильный комитет парламента и Кабмин.

При этом новости "Сегодня" ранее объясняли, как коронавирус бьет по экономике и что делать Украине для спасения промышленности в условиях кризиса. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама