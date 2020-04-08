Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Нацбанк пересмотрит прогноз роста цен в Украине

8 апреля, 18:15

Ксения Капустинская

Регулятор уверен, что инфляция останется на однозначных значениях

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрит свой прогноз инфляции на 2020 год, но все равно не ожидает показателя выше 10%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора по итогам совещания правления НБУ с членами Cоюза украинских предпринимателей (СУП).

"Сейчас мы пересматриваем наш макроэкономический прогноз, в частности, и прогноз по инфляции. По нашим оценкам, темпы роста потребительских цен в этом году будут оставаться в однозначном коридоре", – сообщается на официальной странице НБУ в Facebook.

При этом, по предварительным оценкам НБУ, инфляция в марте в годовом измерении оставалась на низком уровне, и после скачка цен из-за ажиотажа в первые дни всеукраинского карантина этот рост замедлился.

Реклама

Напомним, при этом согласно обновленному макропрогнозу правительства, уровень инфляции в 2020 году вырастет до 11,6% с ожидавшихся 8,7%, а ВВП Украины в годовом выражении упадет на 4,8% с ранее прогнозированных "минус" 3,9%.

В тренде
ЕС даст Украине 200 млн евро на борьбу с коронавирусом: куда пойдут деньги

В соответствии с обновленным макропрогнозом будут внесены изменения в госбюджет Украины на 2020 год. При этом ранее Верховной Раде не хватило голосов на изменение бюджета-2020. Сейчас соответствующий законопроект совместно дорабатывают профильный комитет парламента и Кабмин.

При этом новости "Сегодня" ранее объясняли, как коронавирус бьет по экономике и что делать Украине для спасения промышленности в условиях кризиса. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

инфляция НБУ прогноз прогноз инфляции

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатят
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатятЭкономика
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условия
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условияЭкономика
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила Рада
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила РадаЭкономика
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...