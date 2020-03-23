Нацбанк предлагает продлить режим работы ломбардов и кредитных союзов

Национальный банк Украины, который потратил на удержание курса гривни почти 2 млрд долларов, обратился к правительству с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги на период карантина, веденного властями в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса. Такое предложение размещено на сайте НБУ.

С 17 марта правительство прекратило работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей, однако данное ограничение не распространяется на банки и страховые компании, между тем, распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и другие).

"Услуги по обмену валют, переводу средств, небанковскому кредитованию, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом среди населения. Поэтому Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление №211 от 11 марта, разрешив предоставление всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер", – сказано в сообщении.

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Напомним, что из-за коронавируса в Украине с 12 марта и предварительно до 3 апреля ввели карантин. На сегодня он предусматривает закрытие учебных заведений, крупных торговых точек (кроме продуктовых магазинов и аптек), прекращение междугороднего автобусного и железнодорожного сообщения, ограничение работы городского общественного транспорта (до 10 пассажиров за раз), остановку метро, а также закрытие государственной границы.

Карантин из-за коронавируса в Украине только недавно начался, но многие уже задумываются, как они будут жить и выживать в условиях жестких ограничений и запретов. В то же время есть целые бизнесы, которые собираются заработать во время всеукраинского карантина.

Напомним, ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара, и чего в ближайшее время ждать украинцам:

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