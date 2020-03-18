Коронавирус бизнесу не помеха: кому карантин сыграет на руку

В группе риска – работники сервиса, а в плюсах – таксисты и спекулянты

Карантин из-за коронавируса в Украине только недавно начался, но многие уже задумываются, как они будут жить и выживать в условиях жестких ограничений и запретов. Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко разъяснил, что сроки карантинабудут зависеть от того, насколько активно будет увеличиваться количество заболевших. Но дал понять: карантин через три недели вряд ли отменят.

Пока врачи дали новые рекомендации, как защититься от коронавируса.

Наши эксперты – президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин – прогнозируют: после 3 апреля карантин продлят еще минимум на месяц, а то и на всю весну и лето.

Сайт "Сегодня" разобрался, кто больше всего потеряет в заработке из-за карантина, а кто, наоборот, сможет благодаря коронавирусу улучшить свое материальное положение. При этом есть немало людей, доходы которых от карантина не пострадают – это, например, пенсионеры, таких в стране каждый четвертый.

Всем стоять!

Напомним: по решению украинских властей закрыты все заведения общественного питания, торговые центры за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, театры и кинотеатры, концертные залы, музеи, библиотеки, зоопарки, спорткомплексы и спортзалы, парикмахерские, кабинеты массажа, косметологические кабинеты, салоны красоты, СПА и тату салоны, бани и сауны. Не работают ночные клубы, дискотеки, компьютерные клубы, коворкинг-центры. Собираются закрыть и уже закрывают продуктовые и промтоварные базары.

И если у заведений общепита еще есть шансы выживать, организовав доставку заказов на дом, то у заведений "социально-культурного быта", как их называли когда-то, доходов будет ноль. При этом их владельцам надо оплачивать аренду и коммунальные расходы, прежде всего отопление, которое пока не отключили.

Отменены практически все пассажирские перевозки, кроме городских и пригородных. В Киеве, Харькове и Днепре закрыто метро. В маршрутках можно ездить по 10 человек, в трамваях, троллейбусах и автобусах – по 20.

Кто на бобах

Из сказанного понятно, какие категории работников оказались в зоне риска.

Без работы будут люди, занятые во всех упомянутых структурах – официанты, врачи-косметологи, банщики, массажисты, косметологи, спортивные тренеры и так далее, вплоть до администраторов, уборщиц и гардеробщиц;

Частично занятыми надеются остаться повара, так как рестораторы уже заявили, что собираются принимать заказы на вынос. Прежде всего это касается фастфуда;

Потеряют в заработке работники туристического и отельного бизнеса, так как очевидно, что туристов не будет;

Будут без работы водители междугородных автобусов, пассажирских поездов, летчики и стюарды;

Нет работы у частных торговцев на рынках и их реализаторов.

Кто в выигрыше

По мнению Александра Охрименко, смогут заработать на карантине:

валютные спекулянты, которые уже вздули курс наличного доллара почти до 30 грн/доллар;

поставщики и торговцы продуктами;

аптечные сети;

сотрудники сервисов по доставке продуктов, где эта услуга распространена, это крупные города;

таксисты, ибо в связи с закрытием метро в Киеве, Харькове и Днепре и ограничением числа пассажиров в общественном транспорте (не более 20-25% пассажировместимости) их услуги наверняка будут востребованы.

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Олег Пендзин добавил в этот список врачей и медсестер, непосредственно занятых ликвидацией коронавирусного заболевания.

"Парламент поручил правительству в недельный срок установить им доплаты в размере до 200% к зарплате до завершения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавируса в Украине", – разъяснил Олег Пендзин.

Также будут доплачивать отдельным категориям работников, обеспечивающим основные сферы жизнедеятельности. Пока нет разъяснения, кем могут быть эти люди, но похоже, речь идет о работниках городского транспорта, сотрудниках коммунальных служб.

Кто в "нолях"

Не должны потерять в доходах пенсионеры, так как власти обещают не только вовремя платить пенсии, несмотря на карантин, но даже сулят всем, у кого пенсии меньше 5000 гривен, выдать единоразовую помощь в 1000 гривен на оздоровление. По данным Пенсионного фонда и по оценкам наших экспертов, таких пенсионеров около 10 млн человек или почти 90% от общего количества.

Сохранят свои заработки охранники, по крайней мере, там, где не установлена сигнализация. Ведь неработающие офисы и помещения все равно нуждаются в круглосуточном надзоре за ними.

Не ударит карантин и по большинству селян, которые живут за счет своего огорода и приусадебного участка.

Очевидно также, что сохранятся доходы у работающих в промышленности, агросекторе, грузовом транспорте, строительстве и других отраслях реального сектора экономики, а также у госчиновников и депутатов.

Что говорит Кодекс законов о труде

Как разъяснил нам Олег Пендзин, Кодекс законов о труде (КЗоТ) предусматривает: в случае вынужденного простоя наемного работника не по его вине, работодатель всех форм собственности обязан выплатить работнику две трети его оклада или почасовой тарифной ставки, причем за все время простоя.

"Но очевидно, что в частных структурах, к которым относится подавляющее большинство закрытых из-за карантина заведений, это вряд ли произойдет, – анализирует Олег Пендзин. – Там где работники оформлены официально, пусть даже на минимальную зарплату (остальное, как водится, им доплачивают в конверте) в лучшем случае заплатят что-то за первые пару недель, потом отправят в неоплачиваемый отпуск до окончания карантина. С работающими без оформления расстанутся сразу же без всякой компенсации. Могут пообещать взять такого человека на работу, когда все наладится".

Что потеряет Украина

Оба эксперта говорят, что из-за карантина Украина потеряет 2-5% своего ВВП. Причем в немалой мере эти потери зависят от того, насколько долго сохранится карантин в Европе. Напомним: ВВП – это стоимость всех товаров и услуг внутри страны за год. В 2019 году ВВП Украины составил более 3,6 трлн грн.

"Из-за коронавируса наши трудовые мигранты массово возвращаются в Украину, это значит, что экономика недополучит до 1,5 млрд долларов валютных переводов, которые эти люди присылали в страну", – подсчитал Александр Охрименко.

А Олег Пендзин добавил, что ВВП страны упадет прежде всего из-за того, что значительно уменьшится объем розничной торговли.

"Розничная торговля росла на 8-10% в год прежде всего за счет доходов заробитчан, – отметил Пендзин. – Пока такой рост вряд ли возможен. Плюс потери из-за карантина – скажутся ограничения от запрета торговли на рынках, отмены пассажирских автоперевозок, отказа людей от услуг сервиса, туризма и так далее".

Эксперты опасаются, что в итоге из-за ослабления гривни в Украине будет всплеск инфляции до подзабытых 15% в год и более. Но надеются, что жесткие меры для борьбы с коронавирусом дадут скорый результат и потери страны окажутся минимально возможными.

Готовы ли водители и пассажиры к выполнению условий по карантину от Минздрава, смотрите в нашем сюжете:

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