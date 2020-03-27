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Нацбанк рассчитывает на сотрудничество с МВФ: детали

27 марта, 13:07

Виктория Подолянец

Причин для разговоров о дефолте Украины нет

Международный валютный фонд, который рассказал о своих требованиях, выделит Украине финансирование в рамках новой программы, а для объявления дефолта по обязательствам причин нет. Такое заявление сделал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"На сегодня нет причин для разговоров о дефолте или о прекращении выполнения обязательств Украины по внешнему долгу, так как Национальный банк имеет высокий запас прочности, а международные резервы составляют около 25 млрд долларов. Есть все возможности выполнять необходимые платежи. Экономика значительно лучше подготовлена ​​к вызовам, чем когда-либо в прошлые годы. Банковская система, которая ранее становилась катализатором кризисных явлений, сегодня очищена и хорошо капитализирована, поэтому не может сделать неприятных сюрпризов экономике", – рассказал Чурий.

В Нацбанке четко заявили о том, что они рассчитывают на положительное решение МВФ о выделении нашей стране финансирования, так как один из необходимых для этого законопроектов по функционированию банковской системы уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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"Остается только проголосовать его. Программа МВФ откроет путь к связанному финансированию от Еврокомиссии и Всемирного банка. Находясь под зонтиком международных организаций, Украина может с наименьшими потерями пройти этот сложный период", – отметил Чурий.

Вследствие распространения коронавируса наряду с мировой экономикой украинская экономика также сжимается.

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"При таких условиях умеренное увеличение дефицита государственного бюджета для преодоления кризисных явлений будет логичным шагом. И это также обсуждается с МВФ", – напомнил замглавы НБУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. При этом лидеры "двадцатки" попросили Всемирную организацию здравоохранения, МВФ и группу Всемирного банка оказывать помощь развивающимся странам.

Более того, Всемирный банк и Международный валютный фонд лоббирует перед странами "Большой двадцатки" введение кредитных каникул по взысканию долгов с правительств самых бедных стран мира.

Как сообщалось, распространение коронавируса в мире повлияло и на украинскую экономику. Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, что случилось впервые с 2016 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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НБУ дефолт экономический кризис коронавирус пандемия рецессия МВФ Олег Чурий

Источник: Сегодня

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