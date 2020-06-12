Нацбанк рассказал, что случилось с ценами и безработицей за неделю

В Украине снизился рост числа новых резюме и зарегистрированных безработных, а также подешевели некоторые продукты. Об этом сообщается в еженедельном отчете Национального банка Украины (НБУ).
Согласно ценовому мониторингу Нацбанка, продукты питания за неделю подешевели на 0,1%, тогда как в прошлые две недели они сохраняли стабильность, а за три недели до этого подорожали на 0,3%.
НБУ отметил, что динамика цен отличалась в разных городах, в частности, стоимость плодоовощной продукции снижалась быстрее в южных регионах.
В целом за месяц продукты питания сохранили стабильность. Так, снизились цены на:
- овощи (-2,4%);
- хлеб (-0,1%);
- мясо (-0,1%);
- яйца (-0,4%);
- алкоголь (-0,1%);
- муку и крупы (-0,1%).
В то же время подорожали:
- фрукты (+2,2%);
- молоко (+0,2%);
- мед (+0,2%);
- шоколадные изделия (+0,5%);
- табачные изделия, товары для поддержания чистоты и товары личной гигиены выросли в цене на 0,2%, 2,0%, и 0,1%, соответственно.
Доставка из заведений общественного питания незначительно подорожала, предположительно из-за высокого спроса, а цены на лекарства незначительно выросли.
Согласно отчету, количество регистраций новых ФЛП впервые превысило докарантинный уровень, однако высокие показатели заболеваемости в Киеве и некоторых регионах сдерживают восстановление некоторых секторов.
Нацбанк также отметил, что смягчение монетарной политики и высокий интерес банков к гривневым ОВГЗ способствовали снижению доходности и удлинению сроков привлечений.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что инфляция в Украине из-за карантина оказалась ниже, чем ожидали в обновленных апрельских прогнозах. В регуляторе теперь ожидают, что рост цен будет возвращаться к целевому диапазону (5% +/- 1 п.п.) дольше, чем ожидалось. Такая ситуация сложилась из-за низкого потребительского и инвестиционного спроса в стране.
В МВФ знают, что Нацбанк намерен сдерживать инфляцию в целевом диапазоне (5% +- 1%), позволяя обменному курсу корректироваться в соответствии с основными экономическими показателями, а также покупать валюту для достижения целевых резервных показателей.
В случае отклонения инфляции от целевого показателя в 5% больше, чем на 1 п.п., потребуются консультации с менеджментом Фонда, а больше, чем на 3 п.п. – с советом директоров вплоть до возможности выхода из программы.
Подробнее о том, как планируется регулировать цены, смотрите в сюжете "Сегодня":
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