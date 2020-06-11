Шмыгаль рассказал, сколько безработных смогли найти работу за время карантина

Даже во время карантина безработным людям искали работу и улучшали их социальную поддержку через выплаты

Из-за карантина число зарегистрированных безработных украинцев превысило 514 тысяч человек, а 142,7 тысячи нашли новую работу. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства.

"У нас на сегодняшний день количество зарегистрированных безработных – это более 514 тысяч человек. Для сравнения: по состоянию на 12 марта, когда мы ввели карантин, это было 361 тысяча… Получили статус безработного с начала карантина 276 тысяч человек. На сегодня трудоустроено 142,7 тысячи человек из тех, кто получил статус безработного", – сказал он.

Напомним, уже в конце мая в Службе занятости отметили снижение количества обращений. Если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тыс. человек, то за последнюю неделю мая – от 3 до 4 тыс.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в связи с ослаблением карантина открываются предприятия и люди возвращаются на рабочие места.

Также мы рассказывали о том, что в Украине правительство планирует создать 500 тысяч рабочих мест.

А как украинцы придерживаются правил карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

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