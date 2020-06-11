Украина пообещала МВФ не давить на Нацбанк

Международный валютный фонд рассчитывает, что в Украине не будут осуществлять политическое вмешательство в деятельность Национального банка Украины (НБУ). Нацбанк и в дальнейшем продолжит политику инфляционного таргетирования в рамках режима обменного курса. Об этом говорится в меморандуме, который подписали украинские власти с МВФ в рамках новой кредитной программы.

Политика инфляционного таргетирования закрепит инфляционные ожидания, которые позволят НБУ сгладить экономические циклы и предотвратить кризис ликвидности.

Украина также продолжит осторожную денежно-кредитную политику для поддержания низкой инфляции.

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В документе отражено намерение о запросе технической помощи МВФ для пересмотра управления капиталом и распределении прибыли с целью обеспечения автономности НБУ.

В МВФ знают, что Нацбанк намерен сдерживать инфляцию в целевом диапазоне (5% +- 1%), позволяя обменному курсу корректироваться в соответствии с основными экономическими показателями, а также покупать валюту для достижения целевых резервных показателей.

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В случае отклонения инфляции от целевого показателя в 5% больше, чем на 1 п.п., потребуются консультации с менеджментом Фонда, а больше, чем на 3 п.п. – с советом директоров вплоть до возможности выхода из программы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что инфляция в Украине из-за карантина оказалась ниже, чем ожидали в обновленных апрельских прогнозах.

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Сайт "Сегодня" поинтересовался, насколько массово меняются или будут меняться цены на товары первой необходимости, лекарства, средства индивидуальной защиты и другие товары из кабминовских списков.

Подробнее о том, как планируется регулировать цены, смотрите в сюжете "Сегодня":

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