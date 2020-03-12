В Нацбанке пообещали обеззараживать купюры: подробности

В Национальном банке, в котором сообщили о режиме работы банков во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, рассказали, что будут обеззараживать денежные купюры.

"Нацбанк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище. В целом мы советуем всем гражданам следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и как можно реже посещать общественные места", – сказали в НБУ.

Там напомнили, что украинцы могут воспользоваться дистанционным банкингом и посоветовали меньше посещать банковские отделения.

Реклама

При этом в НБУ пообещали пристально следить за тем, чтобы все банкоматы были обеспечены наличными деньгами.

В тренде Гривня ушла в пике: в Украине снова подорожали доллар и евро

"Нацбанк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения", – отметили в НБУ.

Напомним, масштабы и стремительность распространения коронавирусной инфекции в мире дает все основания, чтобы охарактеризовать происходящее уже не как эпидемию, а как пандемию COVID-19.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19. Среди этих решений — общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама