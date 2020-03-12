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В Нацбанке пообещали обеззараживать купюры: подробности

12 марта, 13:29

Виктория Подолянец

В рамках карантина денежные банкноты будут обеззараживать

В Национальном банке, в котором сообщили о режиме работы банков во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, рассказали, что будут обеззараживать денежные купюры.

"Нацбанк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище. В целом мы советуем всем гражданам следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и как можно реже посещать общественные места", – сказали в НБУ.

Там напомнили, что украинцы могут воспользоваться дистанционным банкингом и посоветовали меньше посещать банковские отделения.

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При этом в НБУ пообещали пристально следить за тем, чтобы все банкоматы были обеспечены наличными деньгами.

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"Нацбанк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения", – отметили в НБУ.

Напомним, масштабы и стремительность распространения коронавирусной инфекции в мире дает все основания, чтобы охарактеризовать происходящее уже не как эпидемию, а как пандемию COVID-19.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19. Среди этих решений — общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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деньги НБУ эпидемия вирус банкноты купюры коронавирус

Источник: Сегодня

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