Нацбанк подвел итоги первого месяца карантина: детали

Вопреки опасениям средства на счетах населения в банках с начала марта увеличились

Национальный банк пока не рекомендует банкам повышать ставки по депозитам и ищет возможности удешевить безналичные расчеты. Об этом рассказали в пресс-службе НБУ, подводя итоги первого месяца карантина.

"В течение марта некоторые банки повысили ставки по депозитам на 1-1,5 п.п., перестраховываясь от потенциальных оттоков средств вкладчиков. Однако существенных оттоков в марте так и не было. Средства на счетах населения в банках с начала марта увеличились – на 13 млрд в гривне по состоянию на 9 апреля (+ 4%) и немного сократились в долларовом эквиваленте (-2%). Банкам нужно взвешенно относиться к процентной политики учитывая низкую инфляцию", – говорят в НБУ. И добавляют: держать высокие ставки сегодня экономически невыгодно.

При этом значительное количество банков или уже внедрила, либо начинает вводить "кредитные каникулы".

Как минимум, они предусматривают возможность заемщиков отсрочить платежи по потребительским кредитам без начисления банками штрафов за неуплату. А в других случаях – и другие различные льготные условия для заемщиков.

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В первые недели карантина НБУ получал немало жалоб от украинцев по вопросам, связанным с льготным условиям обслуживания кредитов в этот сложный период.

"Сейчас количество таких обращений уменьшилось в разы", – отмечают в Нацбанке.

Как отметили в пресс-службе, дешевый безнал является приоритетом для Нацбанка.

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"Стоимость безналичных операций остается высокой. В эту стоимость заложены два компонента: стоимость платежей между счетами клиентов внутри банка и между банками, а также стоимость карточных расчетов. Поэтому мы работаем с банками над пересмотром стоимости платежей между счетами клиентов", – рассказали в НБУ.

Кроме того, регулятор параллельно работает с платежными системами над снижением ставки межбанковской комиссии, которая сегодня составляет 1,6-1,7%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что члены правления Национального банка рассказали коллегам из Американской торговой палаты о том, что ждет Украину, если она не заключит новую программу расширенного финансирования с Международным валютным фондом.

Украина в шаге от подписания новой кредитной программы сотрудничества с МВФ на 8 млрд долларов. И нашему государству нужно поспешить, чтобы получить эти деньги, потому что в условиях пандемии коронавируса и глобальной рецессии уже 80 стран обратились за помощью к МВФ.

Украинцев также призывают к осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

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