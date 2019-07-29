"Начнется битва за работников": эксперт объяснил, зачем Украине пенсионная реформа

Для стабильного развития экономики Украине необходима радикальная пенсионная реформа, а также комплекс по защите экономической безопасности.
Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил старший аналитик Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.
"Перед Украиной стоит два ключевых вызова, вызванные выездом и старением населения. Первый – в Украине, как и в Болгарии, Латвии и Польше, к 2050 году сокращение рабочей силы составит свыше 30%. Ожидается резкое сокращение предложения рабочей силы, и начинается битва за наемного работника. Второй вызов – через 30 лет государственные расходы на пенсионную систему и здравоохранение превысят 25% ВВП. Если ничего не делать, страну ожидает неизбежный рост налогового давления на экономически активное население", – сказал эксперт в комментарии сайту "Сегодня".
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Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Будет ли Украина богатеть: у МВФ и украинских экспертов разное мнение".
Напомним, с 1 июля в Украине выросли минимальная и максимальная пенсия. Кроме того, появилась постоянная надбавка для пенсионеров с большим страховым стажем, которые получали менее 2000 гривен.
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