/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

"Начнется битва за работников": эксперт объяснил, зачем Украине пенсионная реформа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 2019-07-29T13:01:00+03:00 Экономика Специалист назвал два ключевых вызова для рынка труда

Для стабильного развития экономики Украине необходима радикальная пенсионная реформа, а также комплекс по защите экономической безопасности.

Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил старший аналитик Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

"Перед Украиной стоит два ключевых вызова, вызванные выездом и старением населения. Первый – в Украине, как и в Болгарии, Латвии и Польше, к 2050 году сокращение рабочей силы составит свыше 30%. Ожидается резкое сокращение предложения рабочей силы, и начинается битва за наемного работника. Второй вызов – через 30 лет государственные расходы на пенсионную систему и здравоохранение превысят 25% ВВП. Если ничего не делать, страну ожидает неизбежный рост налогового давления на экономически активное население", – сказал эксперт в комментарии сайту "Сегодня".

Читайте также: В Украине подсчитали пенсионеров и назвали средний размер пенсии

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Будет ли Украина богатеть: у МВФ и украинских экспертов разное мнение".

Напомним, с 1 июля в Украине выросли минимальная и максимальная пенсия. Кроме того, появилась постоянная надбавка для пенсионеров с большим страховым стажем, которые получали менее 2000 гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама