Нацслужба здоровья рассказала о выплатах медикам: сколько дали денег

Национальная служба здоровья (НСЗУ) в рекордные сроки, за семь рабочих дней, заключила договоры со всеми центрами экстренной медицинской помощи (ЭМП) и осуществила оплаты. В итоге 25 центров экстренной медицинской помощи получили 123 971 819 грн за апрель в рамках пакета медицинских услуг "Экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установленным заболеванием COVID-19". Об этом сообщили на правительственном портале.

Благодаря оплате через единого закупщика медицинских услуг центры ЭМП оперативно получают средства для оказания помощи пациентам с коронавирусной болезнью. Тариф на оплату услуг включает доплаты членам специальных бригад ЭМП, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19. Ограничение по специальным бригад установлено с целью защиты врачей от инфицирования. Размер доплат составляет до 300% заработной платы (должностного оклада (с повышениями) с учетом предусмотренных законодательством обязательных доплат и надбавок). Такое обязательство берет на себя главный врач, который подписывает договор с НСЗУ.

"5 мая было обнародовано соответствующее постановление Кабмина, которое позволило начать контрактную работу. А уже 12 мая НСЗУ перечислила более 86 млн грн первым 16-м центрам экстренной помощи. 15 мая мы полностью выплатили деньги всем 25-м центрам экстренки. Наша команда сработала очень быстро, чтобы выполнить обязательства перед бригадами экстренной медицинской помощи, которые остаются на передовой в борьбе с коронавирусной болезнью", – отметила и.о. председателя НСЗУ Оксана Мовчан.

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Общая сумма контрактов центров ЭМП с НСЗУ на предоставление экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением или установленным диагнозом COVID-19 составляет 476,3 млн грн. Договоры будут действовать в течение периода карантина плюс месяц, до 22 июня.

Напомним, с 6 мая НСЗУ начала контрактирование учреждений, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Пакеты предусматривают предоставление услуг по тестированию, экстренной и стационарной медицинской помощи. На это дополнительно в рамках Программы медицинских гарантий выделено более 15 млрд грн.

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