Выплаты медикам и запуск транспорта: о чем говорили на совещании у Зеленского

Сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт

В 14 областях уже полностью выплатили надбавки к заработной плате за март врачам, которые работали с больными COVID-19, остальные области рассчитаются в ближайшие дни. В то же время регионы начали выплаты доплат за апрель. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания.

В ходе совещания министр здравоохранения Максим Степанов также сообщил, что сегодня в регионы отправят более 70 тысяч костюмов биологической защиты для медиков, работающих с пациентами, больными COVID-19.

Также на совещании обсудили возможность запуска общественного транспорта.

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"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности", – сказал президент Владимир Зеленский.

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Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели, отметил он.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 18 616 случаев заражения COVID-19, умерли 535 человек, выздоровели 5276 человек.

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Напомним, Максим Степанов дал совет нарушителям карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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