В Харькове медики вышли на акцию: требовали "коронавирусных" выплат (видео)

В Харькове работники скорой помощи вышли на акцию протеста, требуя выплаты обещанных надбавок в 300% за работу с больными COVID-19.

В мероприятии участвовали более 20 человек – водители и фельдшеры, которые заявляли, что не получили обещанных денег – их выплатили только тем, кто контактировал с пациентами с подтвержденным диагнозом, однако медики уверены, что все они находятся в зоне риска.

"Мы выезжали на вызов на улицу Клочковскую. У больного был сухой кашель, температура зашкаливала. Пациент сообщил, он контактировал с людьми, которые были в Польше. Мы повезли его в инфекционную больницу", – рассказал водитель скорой помощи Юрий Болховитин, сообщает UA:Харьков.

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По его словам, фельдшер "спросила, в какой бокс отправлять пациента, на что был ответ – что вы устроили за маскарад, снимите эти костюмы и везите больного в четвертую больницу и кодируйте его ОРЗ (острое респираторное заболевание – Ред.)".

"Мы приехали в четверку, больной зашел и буквально сразу вышел. Ему там сказали – иди на самоизоляцию", – добавил мужчина.

Как отметил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, все деньги выплачивались строго в соответствии с постановлением Кабинета министров.

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"Я не обсуждаю постановления Кабмина, я еще раз говорю: я за то, чтобы всем выплатили столько денег, сколько они заслуживают, сколько им дадут. Если мне дадут и скажут выплатить всем миллион, я все это выплачу. Ко мне могут быть вопросы только в том случае, если бы я вовремя не законтрактовал с НСЗУ, если бы я вовремя не получил деньги или не перечислил их вовремя, или не в полном объеме. В данном случае вопросов нет", - заявил он.

Отметим, что акция продлилась около часа, а затем ее участники написали обращение к председателю областной государственной администрации Алексею Кучеру и повезли в его приемную.

В тексте обращения говорится о том, что медики готовы начать бессрочную забастовку из-за невыплаты обещанных надбавок и невозможности использовать средства защиты, в частности, защитные костюмы. Письмо подписали минимум 25 человек.

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В свою очередь, руководитель Харьковской ОГА Алексей Кучер отметил, что на сегодняшний день 244 сотрудника Центра медпомощи и медицины катастроф получили 300% надбавки. При этом всего работников – 2 400 сотрудников.

"Нормативная база позволяет нам выплачивать надбавки только тем людям, кто был непосредственно задействован в борьбе с коронавирусом, то есть контактировал с заболевшими", – заявил Кучер.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно вспыхнул скандал с обещанными доплатами врачам. Глава Минздрава "шокирован" невыплатой медикам 300% зарплаты "за коронавирус". Максим Степанов заявил, что средства на выплату тройной зарплаты медикам были перечислены в регионы еще в середине апреля, однако местные власти не справились с выплатами.

А на днях заместителя главы Одесской ОГА даже уволили из-за задержки доплат медикам. Чиновник отвечал за социальные и медицинские проблемы региона, но не справился со своими обязанностями в такой важный период.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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