"Надуманные проблемы": в "Нафтогазе" ответили на требования России по газу

Витренко объяснил, почему Украина не откажется от судов с "Газпромом"

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Наличие судебных разбирательств между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" не должно мешать заключению нового контракта на транзит газа с 2020 года. Такое мнение выразил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Наличие открытых споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Хотя бы потому, что новый контракт заключается не с "Нафтогазом", а с обособленным от "Нафтогаза" оператором газотранспортной системы. Это и является следствием анбандлинга, о котором все говорят. То есть, если "Газпром" и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа, то контракт с обособленным оператором – именно такой вариант. Но начало с чистого листа не означает, что старые листы исчезают", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

По словам представителя "Нафтогаза", старые споры должны рассматривать суды.

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Напомним, сегодня, 8 ноября, в Брюсселе проходят технические консультации между Украиной, Россией и Еврокомиссией.

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Действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Переговоры по вопросу заключения нового контракта ведутся в трехстороннем формате – с участием Еврокомиссии.

Стороны уже провели несколько раундов консультаций по транзиту российского газа в европейские страны на уровне министров, так как министерским встречам предшествуют переговоры на техническом уровне. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Украина не откажется от решения Стокгольмского арбитража по газовому спору, то договоренности между Москвой и Киевом по вопросу транзита не достичь. В ответ глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сказал, что Россия, предлагая Украине обнулить иски более чем на 20 млрд долларов, не озвучила взамен предложений, сопоставимых с этой суммой.

Подробнее о переговорах – в сюжете новостей "Сегодня":

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