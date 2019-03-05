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"Нафтогаз" анонсировал жалобу на "Газпром" в Еврокомиссию

Сегодня, 19:19

Украина пожалуется из-за антиконкурентной политики российской компании

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня
"Нафтогаз" анонсировал жалобу на "Газпром" в Еврокомиссию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg Экономика Украина пожалуется из-за антиконкурентной политики российской компании

НАК "Нафтогаз Украины" подаст жалобу в Европейскую комиссию (ЕК) на российский "Газпром" за ведение антиконкурентной политики. Об этом сегодня, 5 марта, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на круглом столе в Европейском политическом центре в Брюсселе (Бельгия).

"Мы верим, что в Европе доминирует верховенство права, что там есть рабочая судебная система, и это подтвердили наши победы в Стокгольмском арбитраже. Мы намерены последовать этому примеру и решительно настроены обратить внимание ЕС на порочную и незаконную практику "Газпрома", – заявил он.

По его словам, речь идет о нарушениях "Газпрома" законодательства Евросоюза относительно защиты конкуренции.

Жалоба будет подана к концу апреля 2019 года.

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом" и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд долларов были зачтены арбитрами в качестве оплаты за полученный "Нафтогазом" в 2014–2015 годах, но неоплаченный из-за отсутствия согласованной цены газ.

Остаток долга "Газпрома" по решению арбитров составляет 2,56 млрд долларов плюс проценты за время неисполнения судебного решения. По данным "Нафтогаза", за год общий долг вырос почти на 200 млн долларов.

Отказавшись выполнять решение арбитров, российская компания инициировала обжалование в апелляционном суде округа Свеа (Швеция). Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

28 февраля 2019 года "Нафтогаз" сообщал, что взимает активы "Газпрома" через процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в нескольких юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США, а недавно – и в Люксембурге. 

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Тег газ, Газпром, Нафтогаз, ЕС, Еврокомиссия, конкуренция, Витренко

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Источник:

Интерфакс-Украина

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