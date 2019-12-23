"Нафтогаз" настаивает на переносе "точек передачи газа" на границу Украины с РФ – Витренко

На переговорах с Россией рабочим вариантом было, что между Газпромом и украинским оператором газотранспортной системы посредником будет европейская компания

/ Фото: Сегодня

Нафтогаз пытается договориться о переносе "точек передачи газа" на границу Украины и России и привлечь к их работе европейские компании, которые могли бы продавать российский газ в частности в Украине.

Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает hromadske.

Он рассказал, что на переговорах с Россией "рабочим вариантом" было, что между Газпромом и украинским оператором газотранспортной системы посредником будет европейская компания, которая будет получать газ на российско-украинской границе.

"К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась, но мы ожидаем, что многие европейские компании, которые раньше получали газ от Газпрома в Словакии, в Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России, и смогут потом этот газ продавать в том числе и в Украине по цене ниже, чем соответственно цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину", — сказал Витренко.

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Он отметил, что это "логический процесс", и Нафтогаз долгое время пытается, чтобы так называемые точки передачи газа перенесли на границу Украины и России.

"Потому что если это произойдет, я лично не вижу в этом рисков, если конечно это не будет определенное политическое решение, и будут какие-то непрозрачные компании, непрозрачно будут получать деньги для того, чтобы они помогали РФ реализовывать какие-то политические цели на территории Украины. Но это совсем другая история", — резюмировал представитель Нафтогаза.

Отметим, что Украина с 2015 года не покупала газ у России. Так, сайт "Сегодня" писал о том, что по состоянию на 1 декабря (уже четвертую зиму) Украина в течение 1475 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. С начала 2019 года в Украину было импортировано 14 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 38% аналогичного прошлогоднего объема.

Напомним, что Россия подтвердила намерение выплатить Украине 3 млрд долларов.

Изнурительные переговоры Украины и России о контракте на транзит газа продолжались не одну неделю. На днях "Нафтогаз Украины" и "Газпром" все же подписали протокол о намерениях. Сам контракт должны подписать в последнюю рабочую неделю декабря.

Прямые газовые контракты ранее заключали крупные компании, связанные с известными украинскими политиками.

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