Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,85

"Нафтогаз" показал цены на газ для промышленности

19 августа, 15:46

Цены дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты

Фото: "Нафтогаз Украины"

Фото: "Нафтогаз Украины"

Цены на газ для промышленных потребителей, которые будут действовать с 1 сентября 2019 года, останутся на уровне августовских. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины".

В компании отметили, что предложенные цены на газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

"В зависимости от этих показателей "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4640-5204 грн за 1000 куб. м без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами", – сказано в сообщении.

Реклама

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

В тренде
Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео

Напомним, что с 1 октября 2015 года в Украине ввели в действие Закон "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставки природного газа осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме исключительных случаев.

Читайте также: Новая цена на газ для украинцев: какие регионы заплатят больше и меньше всего

Новости "Сегодня" писали, что "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в августе до 4653,54 грн за 1000 куб. м без учета НДС и расходов на транспортировку. Стоимость газа на сентябрь пока не названа.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он напомнил, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

промышленность газ цена на газ Нафтогаз Украины

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мошенники в Украине
Мошенники в Украине "охотятся" на отпускников: ТОП-3 аферыЭкономика
Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней
Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривнейФинансы
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партий
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партийПолитика
"Продают в пять раз дешевле": Украину заполонила нелегальная водкаЭкономика
Пора закупаться: какие продукты подорожают осенью
Пора закупаться: какие продукты подорожают осеньюЭкономика
Польша отменила налог, какие выгоды для заробитчан?
Польша отменила налог, какие выгоды для заробитчан?Экономика

Новости партнеров

Loading...