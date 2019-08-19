"Нафтогаз" показал цены на газ для промышленности

Цены дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты

Фото: "Нафтогаз Украины"

Цены на газ для промышленных потребителей, которые будут действовать с 1 сентября 2019 года, останутся на уровне августовских. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины".

В компании отметили, что предложенные цены на газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

"В зависимости от этих показателей "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4640-5204 грн за 1000 куб. м без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами", – сказано в сообщении.

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Напомним, что с 1 октября 2015 года в Украине ввели в действие Закон "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставки природного газа осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме исключительных случаев.

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Новости "Сегодня" писали, что "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в августе до 4653,54 грн за 1000 куб. м без учета НДС и расходов на транспортировку. Стоимость газа на сентябрь пока не названа.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он напомнил, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции.

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