В Украине снова подешевеет газ для промышленности: "Нафтогаз" показал прайс
По сравнению с предложениями на июль в августе цены упадут на 7,2-7,5%
Компания "Нафтогаз Украины" с 1 августа снижает цену на природный газ для промышленных потребителей. По сравнению с июльскими предложениями стоимость сократилась на 7,2-7,5%. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
"Цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты", – говорится в сообщении.
В августе газ предлагается по цене 4640-5204 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.
Напомним, цена газа, по которой "Нафтогаз Украины" продает его в июлегазсбытам и поставляет потребителям по спецобязательствам (ПСО), установлена на уровне 4905,67 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.
При этом премьер-министр Владимир Гройсман в эфире новостей "Сегодня" заявлял, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Для этого компания, по словам премьера, должна заранее закачать голубое топливо в подземные хранилища в объеме не менее чем 20 млрд кубометров:
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