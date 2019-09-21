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"Нафтогаз" рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины

21 сентября, 04:48

Тариф на транзит через ГТС Украины может составить 3,21 доллара

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал тарифы на транзит российского природного газа в Европу через ГТС Украины в зависимости от объема бронирования мощности на ближайшие пять лет, сообщили агентству в пресс-службе компании.

По ее данным, на период 2020-24 гг. при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс.куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м – $2,56 за 1 тыс.куб. м на 100 км.

При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все – с НДС).

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Как сообщалось, на прошедших 19 сентября в Брюсселе трехсторонних переговорах украинская сторона представила будущего оператора ГТС Украины – ООО "ОГТСУ", который передал российской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку.

Кроме того, "Нафтогаз" передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС.

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Новости "Сегодня" писали, что прошедшая встреча стала третьим раундом переговоров на политическом уровне о транзита газа через Украину с 2020 года. Первый раунд состоялся 17 июля 2018 года, а второй – 21 января 2019 года.

Переговорам в трехстороннем формате предшествовали двусторонние консультации ЕК сначала с украинскими представителями, потом – с российскими. Непосредственно "трехсторонка" должна была начаться в 15:30 по киевскому времени, но она стартовала с опозданием.

Ранее Оржель заявил, что Украина на переговорах с Россией будет настаивать на десятилетнем сроке договора и минимальном объеме транспортируемого газа в 60 млрд куб. м в год с возможностью увеличить его до 90 млрд куб. м.

Контракт на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года:

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Источник: Интерфакс-Украина

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