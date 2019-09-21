"Нафтогаз" рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины

Тариф на транзит через ГТС Украины может составить 3,21 доллара

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал тарифы на транзит российского природного газа в Европу через ГТС Украины в зависимости от объема бронирования мощности на ближайшие пять лет, сообщили агентству в пресс-службе компании.

По ее данным, на период 2020-24 гг. при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс.куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м – $2,56 за 1 тыс.куб. м на 100 км.

При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все – с НДС).

Реклама

Как сообщалось, на прошедших 19 сентября в Брюсселе трехсторонних переговорах украинская сторона представила будущего оператора ГТС Украины – ООО "ОГТСУ", который передал российской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку.

Кроме того, "Нафтогаз" передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС.

Новости "Сегодня" писали, что прошедшая встреча стала третьим раундом переговоров на политическом уровне о транзита газа через Украину с 2020 года. Первый раунд состоялся 17 июля 2018 года, а второй – 21 января 2019 года.

Переговорам в трехстороннем формате предшествовали двусторонние консультации ЕК сначала с украинскими представителями, потом – с российскими. Непосредственно "трехсторонка" должна была начаться в 15:30 по киевскому времени, но она стартовала с опозданием.

Ранее Оржель заявил, что Украина на переговорах с Россией будет настаивать на десятилетнем сроке договора и минимальном объеме транспортируемого газа в 60 млрд куб. м в год с возможностью увеличить его до 90 млрд куб. м.

Контракт на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама