В Брюсселе прошли трехсторонние переговоры по газу

Фото: REUTERS/Yves Herman

Представители Украины, Еврокомиссии (ЕК) и России провели трехсторонние консультации по газу в Брюсселе, они длились 40 минут.

Основной темой стало продление контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории после 2019 года.

Во встрече участвовали заместитель председателя ЕК Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, министр энергетики России Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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Новости "Сегодня" писали, что сегодняшняя встреча стала третьим раундом переговоров на политическом уровне о транзита газа через Украину с 2020 года. Первый раунд состоялся 17 июля 2018 года, а второй – 21 января 2019 года.

Переговорам в трехстороннем формате предшествовали двусторонние консультации европейской стороны сначала с украинскими представителями, потом – с российскими. Непосредственно переговоры должны были начаться в 15.30 по киевскому времени, но стартовали с опозданием.

Ранее Оржель заявил, что Украина на переговорах с Россией будет настаивать на десятилетнем сроке договора и минимальном объеме транспортируемого газа в 60 млрд куб. м в год с возможностью увеличить его до 90 млрд куб. м.

Контракт на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года:

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