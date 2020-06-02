Українська
$ 26,82
29,8
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Нафтогаз" рассказал о своем финансовом положении в условиях снижения цен на газ

2 июня, 13:50

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Что происходит с госкомпанией в условиях коронакризиса и снижения цен на энергоносители

В январе-марте 2020 года чистая прибыль "Нафтогаза Украины", который второй месяц кряду снижает цену на газ для украинцев, составила 3,2 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там рассказали, что объем добычи составил 3,9 млрд куб. м природного газа, а реализации – 6,3 млрд куб. м. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, достигли 0,9 млрд грн.

Совокупно группа уплатила в госбюджет в первом квартале этого года 24,1 млрд грн.

Реклама

"Кризис, вызванный Covid-19, и макроэкономическая ситуация с резким падением цен на газ в этом квартале создают для нас сложные условия. Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составило 10,9 млрд грн по сравнению с 28 млрд грн за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности. На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ. Мы сокращаем расходы и соблюдаем дисциплину в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильно с долей обязательств на уровне 12,4%", – рассказал финансовый директор группы Петер ван Дрил.

В тренде
К бизнесу в Украине возвращается оптимизм, но до нормы еще далеко

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз Украины", который вошел в кризис, вызванный коронавирусом, хорошо подготовленным, располагает 7 млрд грн, 1,74 млрд долларов и 340 млн евро и солидные запасы газа в подземных хранилищах.

Недавно госкомпания заявила, что готова передать деньги правительству, которое реализует многовекторные программы защиты украинцев от опасной эпидемии.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как падение цен на газ ударило по российскому "Газпрому" и чем сложившаяся ситуация выгодна Украине:

Реклама

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

газ транзит прибыль цена на газ Нафтогаз Украины

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеров
Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеровЭкономика
Юзик показал доходы и расходы за год депутатства
Юзик показал доходы и расходы за год депутатстваЭкономика
Кредит не дороже 200% и
Кредит не дороже 200% и "этический кодекс" для коллекторов: как новые правила НБУ повлияют на украинцевЭкономика
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут "семимильными шагами"Авто
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитетПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять