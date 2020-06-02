"Нафтогаз" рассказал о своем финансовом положении в условиях снижения цен на газ

Что происходит с госкомпанией в условиях коронакризиса и снижения цен на энергоносители

В январе-марте 2020 года чистая прибыль "Нафтогаза Украины", который второй месяц кряду снижает цену на газ для украинцев, составила 3,2 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там рассказали, что объем добычи составил 3,9 млрд куб. м природного газа, а реализации – 6,3 млрд куб. м. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, достигли 0,9 млрд грн.

Совокупно группа уплатила в госбюджет в первом квартале этого года 24,1 млрд грн.

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"Кризис, вызванный Covid-19, и макроэкономическая ситуация с резким падением цен на газ в этом квартале создают для нас сложные условия. Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составило 10,9 млрд грн по сравнению с 28 млрд грн за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности. На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ. Мы сокращаем расходы и соблюдаем дисциплину в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильно с долей обязательств на уровне 12,4%", – рассказал финансовый директор группы Петер ван Дрил.

В тренде К бизнесу в Украине возвращается оптимизм, но до нормы еще далеко

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз Украины", который вошел в кризис, вызванный коронавирусом, хорошо подготовленным, располагает 7 млрд грн, 1,74 млрд долларов и 340 млн евро и солидные запасы газа в подземных хранилищах.

Недавно госкомпания заявила, что готова передать деньги правительству, которое реализует многовекторные программы защиты украинцев от опасной эпидемии.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как падение цен на газ ударило по российскому "Газпрому" и чем сложившаяся ситуация выгодна Украине:

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