"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на год

После того, как АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" за завышение цены газа, в компании заявили, что запускают новый тариф – "Годовой" – и клиенты газоснабжающей компании могут покупать "голубое топливо" по фиксированной летней цене и использовать его в течение 12 месяцев.
Об этом "Нафтогаз Украины" сообщает на своей странице в Facebook.
По условиям тарифа, цена газа фиксируется в год и предоплата не нужна. То есть можно зафиксировать цену "голубого топлива" сейчас и застраховать себя от роста рыночных цен зимой.
"Если в августе вы закажете годовой тариф, то с 1 сентября в течение 12 месяцев будете оплачивать за газ по цене 4,73 грн/куб.м с НДС (без стоимости распределения (доставки)", – сообщает "Нафтогаз".
В компании акцентируют внимание, что в сентябре цена газа по тарифу "Годовой" будет пересмотрена (и может возрасти), но для клиентов, которые приобрели газ по августовской цене –тариф не изменится.
"Нафтогаз Украины" объясняет, что нужно сделать, чтобы зафиксировать цену:
- Подключить тариф "Годовой" можно в личном кабинете my.gas.ua.
- Если покупатель газа еще не является клиентом компании, предлагается стать им. Пошаговый план смены поставщика здесь: https://gas.ua/uk/home/join.
- Клиент может перейти из "Годового" тарифа на "Месячный"
- Более подробно с предложением можно ознакомиться на сайте: https://gas.ua/uk/home/tariffs.
Ранее сайт "Сегодня" писал, что эксперт увидел опасность в новых тарифах на газ.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Взрывоопасный рынок: почему тарифы на газ будут часто меняться и как платить меньше".
Как меняются цены на газ уже сейчас, смотрите в сюжете.
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