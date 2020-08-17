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"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на год

17 августа, 16:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В сентябре цена газа по тарифу «Годовой» будет пересмотрена

После того, как АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" за завышение цены газа, в компании заявили, что запускают новый тариф – "Годовой" – и клиенты газоснабжающей компании могут покупать "голубое топливо" по фиксированной летней цене и использовать его в течение 12 месяцев.

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Об этом "Нафтогаз Украины" сообщает на своей странице в Facebook.

По условиям тарифа, цена газа фиксируется в год и предоплата не нужна. То есть можно зафиксировать цену "голубого топлива" сейчас и застраховать себя от роста рыночных цен зимой.

"Если в августе вы закажете годовой тариф, то с 1 сентября в течение 12 месяцев будете оплачивать за газ по цене 4,73 грн/куб.м с НДС (без стоимости распределения (доставки)", – сообщает "Нафтогаз".

В компании акцентируют внимание, что в сентябре цена газа по тарифу "Годовой" будет пересмотрена (и может возрасти), но для клиентов, которые приобрели газ по августовской цене –тариф не изменится.

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"Нафтогаз Украины" объясняет, что нужно сделать, чтобы зафиксировать цену:

  • Подключить тариф "Годовой" можно в личном кабинете my.gas.ua.
  • Если покупатель газа еще не является клиентом компании, предлагается стать им. Пошаговый план смены поставщика здесь: https://gas.ua/uk/home/join.
  • Клиент может перейти из "Годового" тарифа на "Месячный"
  • Более подробно с предложением можно ознакомиться на сайте: https://gas.ua/uk/home/tariffs.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что эксперт увидел опасность в новых тарифах на газ.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Взрывоопасный рынок: почему тарифы на газ будут часто меняться и как платить меньше".

Как меняются цены на газ уже сейчас, смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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цена на газ Нафтогаз Украины тариф на газ

Источник: Сегодня

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