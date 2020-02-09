Накапливайте, кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет больше

/ Фото: AFP

На прошлой неделе о пенсиях говорилось немало. В частности, Пенсионный фонд Украины объявил, что размер средней пенсии достиг 3082,98 гривни. И при этом каждому четвертому пенсионеру приходится еще и работать.

А президента Владимира Зеленского убеждают в том, что повышение пенсионного возраста – неизбежный процесс, и выровнять солидарный уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста.

И мало кто на официальном уровне рассказывает жителям Украины о преимуществах сотрудничества с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

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"Этот вопрос государства никак не касается. Ведь НПФ – негосударственные, и "погреть руки" там негде. Поэтому нет никакого информирования", – объясняет дефицит информации о негосударственных пенсионных фондах координатор Фонда Людвига Эрхарда Олег Лиховид.

По его словам, развитию НПФ ничего не мешает, кроме нехватки честности государства и политиков. Он считает, что они должны честно признаться украинцам в том, что государство не в состоянии при действующей пенсионной системе обеспечить их достойной пенсией.

"Хватит только такой нищенской пенсии, как сейчас. Поэтому накапливайте, кто как может. Лучше в НПФ. Они как раз для этой цели и разрабатывались. Можно назвать еще много вещей, которые помогли бы людям. Но начать надо с честности. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих", – отмечает Лиховид.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что более трети украинских пенсионеров ежемесячно получают менее 2000 гривен. Выплаты в размере 2000 – 3000 гривен получают 34,2% пенсионеров. Еще 12,4% пенсионеров могут рассчитывать на ежемесячное получение 3000 – 4000 гривен. При этом только 6,3% пенсионерам положена пенсия в 4000 – 5000 гривен. А от 5000 до 10 тысяч получают 9,3% украинских пенсионеров.

При этом в прошлом году почти вдвое увеличилось количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен, – с 1,2% до 2,3% от общего количества.

Смотрите в сюжете, сколько людей в Украине получает пенсию выше 10 тысяч гривен:

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