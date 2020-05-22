Налог на недвижимость: власти хотят нарастить показатели

Этот налог не взимают в полной мере из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в реестре

В Украине, где во время карантина действуют налоговые каникулы, местные бюджеты ежегодно теряют 2 млрд грн из-за неуплаты налога на недвижимое жилое и нежилое имущество. Его не взимают в полной мере из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Специалисты министерства полагают, что в базе данных отсутствует до 40% недвижимого имущества.

"С целью увеличения поступлений в местные бюджеты налога на недвижимое имущество органы местного самоуправления должны обеспечить полноценную работу по информационному наполнению Государственного реестра прав на недвижимое имущество и переносу архивной информации о правах собственности на недвижимое имущество с бумажных носителей в электронную базу. Это позволит налоговым органам получить соответствующую информацию для начисления соответствующих обязательств", – сказали в пресс-службе.

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В Минфине уточнили, что эти меры позволят, по самым скромным оценкам, привлечь в местные бюджеты в 2021 году около 2 млрд грн даже при действующих ставках налога.

Также отмечается, что по итогам 2019 года от уплаты налога на недвижимое имущество местные бюджеты получили 4,9 млрд грн, а в 2018 году – 3,7 млрд грн.

В 2020 году ставка налога на недвижимость устанавливается в соответствии с решением местных властей в размере, который не превышает общегосударственное ограничение – не более 1,5% от минимальной зарплаты за 1 квадратный метр. В 2020 году максимальная ставка налога составит 70,84 грн за кв. м (минимальная заработная плата – 4723 грн).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине уже ведется подготовка к налоговой реформе, которую планируют провести в 2020 году. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с предложениями по изменению налоговой системы страны.

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Также мы рассказывали о том, с какими жалобами обращались в Совет бизнес-омбудсмена предприниматели на карантине.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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