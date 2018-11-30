Налог на посылки: кому грозит и получится ли его обойти

За налоговые долги у почтовых служб не будут принимать посылки на таможне

В минувшем году украинцы поставили абсолютный рекорд по числу отправленных посылок за всю историю независимости. По данным Укрстата, за 2017 год в Украине было отправлено 83,6 млн посылок. Это почти вдвое больше предыдущего рекордного показателя – 45,3 млн, который был установлен в 2012 году.

С развитием и либерализацией правил интернет-торговли растет и число посылок, которые украинцы получают из-за рубежа. Точных данных об их количестве обнаружить не удалось, но, по данным Укрстата, если в минувшем году населению Украины было предоставлено почтовых услуг на сумму 1,1 млрд грн, то 515 млн грн из них приходится на международный сектор, то есть почти столько же, сколько и на "внутриукраинский".

Поэтому неудивительно, что введение налогообложения посылок дороже 100 евро вызвало обеспокоенность многих.

Как меняются правила

На сегодняшний день, согласно Налоговому и Таможенному кодексам, не взимается налог с посылок, в которых находятся товары на сумму меньше 150 евро. После вступления в силу поправок предельная сумма беспошлинных посылок снижается до 100 евро. Однако, во-первых, эти поправки вступают в силу только с 1 июля 2019 года. А во-вторых, прежде чем делать выводы, насколько такие изменения ударят по карману обычных украинцев, стоит разобраться, как считается стоимость посылок.

В изменениях к Налоговому кодексу, принятых вместе с бюджетом на 2019 год, записано, что в расчет берется стоимость посылки "для одного получателя – физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях".

Это значит, что стоимость посылок, даже заказанных в один день у одного продавца, суммироваться не будет.

За посылки, заявленная стоимость которых превышает 100 евро, придется заплатить и таможенную пошлину (ее размер зависит от наименования товара и определяется законом "О таможенном тарифе Украины"), и налог на добавленную стоимость (20%).

Как часто украинцы заказывают товары дороже 100 евро

Снижение предельной стоимости беспошлинных посылок отразится на очень узком круге покупателей и на очень ограниченном количестве посылок.

На сегодняшний день 100 евро – это свыше 3000 грн. Причем такой должна быть цена за одну единицу товара. Потому что, если покупать даже 2 вещи на общую сумму 100 евро, их можно разделить на две посылки и ввозить в Украину беспошлинно и беспроблемно.

Много ли украинцев могут позволить себе такие дорогие покупки в зарубежных интернет-магазинах? А если позволят – то как часто? По данным некоторых исследований и самих продавцов, украинцы не готовы делать дорогие покупки через интернет даже в пределах Украины. Средние чеки онлайн-заказов всегда оказываются меньше, чем чеки при покупках в магазине. Что же говорить о посылках из-за рубежа?

Например, по данным за минувший год, средний чек украинской покупки на популярной площадке Aliexpress составлял порядка 10 долларов. А это значит, что товары стоимостью свыше 100 евро покупают там не так уж и часто.

Можно ли не платить больше

И, тем не менее, после снижения безналогового максимума до 100 евро даже такие популярные товары, как смартфоны, могут облагаться налогом, если будут заказаны за рубежом. Есть ли возможность минимизировать расходы?

Один из способов, к которому и раньше иногда прибегали покупатели и продавцы – незначительное занижение стоимости товара. Стоимость посылок, поступивших на таможенную территорию Украины, определяют не таможенники. Они ориентируются на цифру, которая указана в таможенной декларации. Такой документ должен сопровождать каждую международную посылку. Делая заказ на международной площадке на сумму, которая незначительно превышает безналоговый максимум, покупатель может договориться с продавцом о том, чтобы в декларации была указана сумма в эквиваленте меньше 100 евро.

В Таможенном кодексе указано, что почтовые посылки проверяются выборочно. И процент таких проверок невелик. Как правило, внимание проверяющих привлекает очевидное несоответствие между названием пересылаемого товара и его стоимостью. Например, телефон за 100 гривен или натуральный полушубок за 200 грн. В таком случае представитель таможни может сравнить заявленную стоимость со стоимостью аналогичного товара на одном из международных торговых сайтов и, обнаружив расхождение, заставить заплатить налог. Но если расхождение между реальной и задекларированной стоимостью товара невелико, "разоблачение" маловероятно.

Есть и полностью законный способ обойти налогообложение. Дело в том, что для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей стоимость беспошлинных посылок осталась прежней – эквивалент 150 евро. Возможно, оформить доставку на получателя-предпринимателя в ряде случаев окажется выгоднее, чем на физлицо.

Репутация почтовой службы теперь имеет значение

В Налоговый и таможенный кодекс внесены также поправки относительно обязанностей почтовых служб. На первый взгляд, они мало касаются получателей посылок. Однако на самом деле могут доставить серьезные неприятности.

Согласно изменениям, начиная с 1 января 2019 года почтовым предприятиям и службам доставки вменяется в обязанность выступать налоговыми агентами и платить налоги от имени получателей посылок.

"Лицом, ответственным за уплату в бюджет налога, начисленного при ввозе товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, является оператор почтовой связи, экспресс-перевозчик, если таможенное оформление товаров осуществляется таким оператором почтовой связи, экспресс-перевозчиком", – говорится в поправках к Налоговому кодексу.

В том случае, если почтовая служба не сможет вовремя рассчитаться по налоговым платежам, в качестве наказания ее посылки не будут приниматься таможенными органами, их будут возвращать отправителю. Поэтому, прежде чем выбирать оператора почтовой связи или соглашаться на тот или иной способ доставки, покупателям нелишне будет поинтересоваться, нет ли таможенных задолженностей у почтовиков. В противном случае заказанную посылку можно будет ждать очень долго.