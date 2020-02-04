Налогов собрали больше, но все равно недостаточно: сколько миллиардов не хватает бюджету

В налоговой пояснили, почему образовались недопоступления по НДС в январе 2020 года

Фото: if.sfs.gov.ua

В январе 2020 года госбюджет получил больше налогов и сборов – поступления составили 22,38 млрд гривен. Это на 12,4%, или на 2,47 млрд гривен, больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Однако при этом в январе доходы госбюджета все равно составили на 5,85 млрд гривен меньше росписи.

Январь традиционно является сложным месяцем для наполнения бюджета. Но в этом году к сезонной специфике добавился ряд других неблагоприятных внешних факторов, которые перечислили в пресс-службе налоговой.

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"Высокий обменный курс гривни; низкая цена на газ, которая обусловила уменьшение объемов его добычи, а следовательно, и уменьшение рентных платежей; сокращение потребления энергоносителей из-за аномально теплой зимы – все это привело недопоступлениям НДС", – пояснили в пресс-службе.

Там до сих пор гордятся, что впервые за девять лет удалось выполнить обязательства по налоговым поступлениям при реализации прошлогоднего бюджета.

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"В этом году результат будет еще лучшим, ведь с каждым месяцем качество администрирования налогов растет, а борьба с минимизационными схемами становится все более эффективной", – сказал глава налоговой Сергей Верланов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что налоговую систему в Украине ждут очередные изменения. Так, Министерство финансов уже начинает работу над налоговой реформой, которую планируют провести в 2020 году. Как объясняла глава ведомства Оксана Маркарова, работа над реформой начнется с комплексной диагностики налоговой системы, которая не проводилась в Украине с 2015 года.

А тем временем в Украине возникли проблемы с автоматическим возмещением налога на добавленную стоимость.

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