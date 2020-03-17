Налоговики разъяснили детали нового закона о налоговых каникулах на время карантина

Наловое законодательство смягчили, чтобы поддержать бизнес во время борьбы с коронавирусом

Налоговики рассказали о том, как будет работать новое налоговое законодательство в ближайшие три месяца.

17 марта Верховная Рада проголосовала за ряд изменений в порядок налогообложения и уплаты единого социального взноса (ЕСВ), чтобы поддержать бизнес во время всеукраинского карантина.

Напомним, новации прописаны в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№3220).

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В пресс-службе Государственной налоговой службы пояснили, что предусматривает новый закон:

На три месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий упрощенцев;

Освобождаются от уплаты ЕСВ все физлица-предприниматели (ФЛП – русс., ФОП – укр.) и те, кто занимаются независимой профдеятельностью в период с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года;

Ограничивается применения большинства штрафов за нарушение налогового законодательства в период с 1 марта по 31 мая 2020 года (ответственность за нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы сохраняется);

Запрещены проверки с 18 марта по 31 мая;

Не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта до 30 апреля 2020 года плата за землю;

До 1 июля 2020 года продлевается срок представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта по 31 мая 2020 года, кроме проверок, касающиеся сумм бюджетного возмещения по НДС.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк Украины ослабил ряд требований к банкам для поддержки финансовой системы в период ограничений в связи с мировой пандемией COVID-19.

Напомним, с целью недопущения коронавируса по Украине власти ввели общенациональный карантин и закрыли внешние границы. Через несколько дней карантинные меры были ужесточены – с полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Кроме того были введены ограничения для общественного транспорта – закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах не более 20.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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