Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Нардепы пытаются отсрочить запуск энергореформы с 1 июля

10 июня, 22:11

Первый этап энергореформы прошел удачно, с начала года вместо облэнерго появились отдельные компании


В Верховной Раде пытаются создавать искусственные преграды для запуска рынка электроэнергии. Сначала народные депутаты одобряли реформу, а теперь не хотят, чтобы изменения произошли.

Рынок электроэнергии должен заработать в Украине с 1 июля. Народные избранники проголосовали за изменения еще 2 года назад, а теперь некоторые из парламентариев пытаются отсрочить запуск работы рынка.

Первый этап энергореформы прошел удачно. С начала года вместо облэнерго появились отдельные компании распределительные и снабженческие. По закону второй этап должен стартовать 1 июля. Но небольшое количество депутатов пытается этому помешать. Они за закрытыми дверями в профильном комитете Рады решили – ждем минимум до октября. Утверждают, не все готово к запуску.

"Если говорить об органах государственной власти, Кабмине, об участниках рынка – все нас уверяли на заседаниях, состоявшихся ранее в том, что рынок уже почти готов и с 1 июля он может успешно заработать. Также ожидания наших зарубежных партнеров и также обязательства перед нашими международными партнерами о введении рынка именно с 1 июля 2019 года", – говорит Валерия Заружко, народный депутат Украины.

Обязательства по введению рынка электроэнергии есть не только перед иностранными партнерами, но и перед украинцами. Если реформа будет идти по плану, мы уже с 1 июля сможем выбирать поставщиков, в частности, по более низкой цене и с лучшим качеством услуг. Чтобы защитить каждого украинца Правительство уже нашло эффективное решение, как удержать цены на электроэнергию для населения – "Энергоатом" подставит плечо.

"Если мы откладываем введение этого рынка, мы только накапливаем те проблемы, которые есть: мощности изнашиваются, долги накапливаются и мы отдаляемся от интеграции в Европейский союз", – говорит Андриан Прокоп, эксперт Украинского института будущего.

Один из результатов энергореформы – высокое качество услуги электроснабжения, так планировали авторы изменений. Препятствий для запуска нового рынке нет, уверены чиновники. По мнению энергетических экспертов, в искусственной остановке реформы могут быть заинтересованы те, кто привык ловить коррупционную рыбку в мутной воде "ручного регулирования".

Ранее мы писали о том, что запуск рынка электроэнергии позволит создать сто тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, как сообщалось, реформа энергорынка в Украине находится под пристальным вниманием Евросоюза.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег реформа, энергорынок, рынок электроэнергии

Вы сейчас просматриваете новость " Нардепы пытаются отсрочить запуск энергореформы с 1 июля". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

АМКУ подтвердил, что имеет все для защиты конкуренции на новом энергорынке

8 июня, 15:15

Сначала к нарушителям обратятся с рекомендациями, а потом ударят штрафами

Введение рынка электроэнергии должно жестко контролироваться – экс-министр

8 июня, 12:44

У Кабмина есть все полномочия, чтобы урегулировать возникшие проблемные вопросы, говорит Иван Плачков

Сетевые компании будут готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля – "Укрэнерго"

8 июня, 12:10

Кабинет министров и НКРЭКП до конца июня должны решить все регуляторные вопросы

Почему рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля: подробности

6 июня, 21:43

Большинство депутатов не намерены переносить дату старта на октябрь

Без химии: 10 народных средств от комаров

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?

Польза и вред зеленого лука

Приватбанк сообщил новость: отделения массово закрывают

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

15 самых нелепых нарядов за всю историю премии «Оскар»

Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом

Погиб Хосе Антонио Рейес

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Сегодня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Чем отмыть монтажную пену с рук и волос

Юлия Мендель о сносе активистами памятника Жукову в Харькове

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь