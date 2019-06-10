Нардепы пытаются отсрочить запуск энергореформы с 1 июля

Первый этап энергореформы прошел удачно, с начала года вместо облэнерго появились отдельные компании

В Верховной Раде пытаются создавать искусственные преграды для запуска рынка электроэнергии. Сначала народные депутаты одобряли реформу, а теперь не хотят, чтобы изменения произошли.

Рынок электроэнергии должен заработать в Украине с 1 июля. Народные избранники проголосовали за изменения еще 2 года назад, а теперь некоторые из парламентариев пытаются отсрочить запуск работы рынка.

Первый этап энергореформы прошел удачно. С начала года вместо облэнерго появились отдельные компании распределительные и снабженческие. По закону второй этап должен стартовать 1 июля. Но небольшое количество депутатов пытается этому помешать. Они за закрытыми дверями в профильном комитете Рады решили – ждем минимум до октября. Утверждают, не все готово к запуску.

"Если говорить об органах государственной власти, Кабмине, об участниках рынка – все нас уверяли на заседаниях, состоявшихся ранее в том, что рынок уже почти готов и с 1 июля он может успешно заработать. Также ожидания наших зарубежных партнеров и также обязательства перед нашими международными партнерами о введении рынка именно с 1 июля 2019 года", – говорит Валерия Заружко, народный депутат Украины.

Обязательства по введению рынка электроэнергии есть не только перед иностранными партнерами, но и перед украинцами. Если реформа будет идти по плану, мы уже с 1 июля сможем выбирать поставщиков, в частности, по более низкой цене и с лучшим качеством услуг. Чтобы защитить каждого украинца Правительство уже нашло эффективное решение, как удержать цены на электроэнергию для населения – "Энергоатом" подставит плечо.

"Если мы откладываем введение этого рынка, мы только накапливаем те проблемы, которые есть: мощности изнашиваются, долги накапливаются и мы отдаляемся от интеграции в Европейский союз", – говорит Андриан Прокоп, эксперт Украинского института будущего.

Один из результатов энергореформы – высокое качество услуги электроснабжения, так планировали авторы изменений. Препятствий для запуска нового рынке нет, уверены чиновники. По мнению энергетических экспертов, в искусственной остановке реформы могут быть заинтересованы те, кто привык ловить коррупционную рыбку в мутной воде "ручного регулирования".

Ранее мы писали о том, что запуск рынка электроэнергии позволит создать сто тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, как сообщалось, реформа энергорынка в Украине находится под пристальным вниманием Евросоюза.

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