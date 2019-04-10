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Насиров подал в суд на правительство Украины

Сегодня, 13:07

Претензии касаются реформирования Государственной фискальной службы

Роман Насиров. Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation
Роман Насиров. Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation.
Насиров подал в суд на правительство Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e3b/38a/5c7e3b38aab5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e3b/38a/5c7e3b38aab5a.jpg Экономика Претензии касаются реформирования Государственной фискальной службы

Экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров подал в суд на Кабинет министров. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда г. Киев.

"Роман Насиров в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными и недействительными распоряжения Кабинета министров Украины "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной налоговой службы Украины", - отмечается в сообщении.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Напомним, в марте 2017 года детективы НАБУ уведомили Романа Насирова о подозрении в совершении преступления, после чего его задержали. Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр", что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет более 2 млрд гривен.

Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. Супруга внесла указанный залог. В сентябре 2018 года Шевченковский районный суд Киева отменил обязательство Романа Насирова носить электронный браслет.

А 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности главы ГФС.


В январе 2019-го он подал в Центральную избирательную комиссию документы на участие в президентских выборах. Позже Насиров был зарегистрирован кандидатом, однако по итогам первого тура занял последнее место.

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Тег суд, ГФС, Насиров, Роман Насиров

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