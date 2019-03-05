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Суд уменьшил залог Насирову почти в три раза

Сегодня, 11:07

Решение было принято по собственной инициативе суда, подчеркивают в САП

Роман Насиров. Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation
Роман Насиров. Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation.
Суд уменьшил залог Насирову почти в три раза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e3b/38a/5c7e3b38aab5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e3b/38a/5c7e3b38aab5a.jpg Политика Решение было принято по собственной инициативе суда, подчеркивают в САП

Шевченковский районный суд Киева на заседании 4 марта уменьшил залог экс-председателю ГФС Роману Насирову со 100 миллионов гривен до 36 миллионов, есть почти втрое Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Суд продлил действие мер пресечения экс-руководителю ГФС Украины и руководителю ГФС Украины, однако по собственной инициативе уменьшил залог для бывшего председателя ГФС Украины со 100 миллионов гривен до 36 миллионов гривен в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве", — сообщается на официальной странице САП в Facebook.

В САП отметили, что на судебном заседании прокуроры не зачитали ни одной страницы обвинительного акта. Следующее заседание назначено на 15:30 14 марта.

Напомним, в марте 2017 года детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления Насирова, после чего задержали. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр", что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет более 2 млрд гривен.

Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. Супруга внесла указанный залог. В сентябре 2018 года Шевченковский районный суд Киева отменил обязательство Романа Насирова носить электронный браслет. А 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности главы ГФС

В январе 2019-го он подал в Центральную избирательную комиссию документы на участие в президентских выборах. Позже Насиров был зарегистрирован кандидатом.

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Тег суд, залог, Насиров, Роман Насиров, САП

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