Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили Россию

Несмотря на бравурные реляции Кремля, ситуация в экономике становится все хуже

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В 2019 году исполняется пять лет, как против России ввели санкции за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса. За это время экономика России в 7,5 раз отстала от мировой, в шесть раз – от экономики США и в 20 раз – от экономики Китая.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

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По его словам, на сегодняшний день в России может похвастаться прибылью только сырьевая отрасль.

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"Добыча нефти, газа и угля все эти годы демонстрировала рост, удовлетворяя потребности Кремля в реализации его реваншистских проектов. Но, вполне возможно, в этом году впервые сырьевые отрасли разочаруют Белокаменную, посредственными продажами в Европу газа, падением, как экспорта, так и цен — на нефть", – пишет эксперт.

За пять лет торговля в РФ спикировала на 13%, чуть быстрее деградировал сектор коммунальных услуг, обвалившийся на 15%. Падение реальных доходов россиян, сравнимое с падением 1990-х, утащило на дно деятельность домашних хозяйств, просевших на 9%.

Только три года назад начали вести статистику в области hi-tech, а сектор высококвалифицированных услуг и научных исследований просел на 3,5%, а производство высокотехнологичных товаров – на 2,7%.

"Таким образом, деградация российской экономики, которой Путин поставил цель до 2024 года войти в ТОП-5 экономик мира, продолжается, причем переходит в режим "семимильных шагов". Ведь с каждым годом санкционное бремя лишь усложняет движение… Даже не вперед или назад, а вообще, хоть куда-то!" – иронизирует Злой Одессит.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как Россия потеряла 10 млрд долларов на торговой войне США и Китая.

Также новости "Сегодня" со ссылкой на Злого Одессита писали, что китайцы "кинули" россиян на 10 млрд долларов.

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