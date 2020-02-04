Названа наиболее рентабельная сельхозкультура: подробности

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Просо стало наиболее рентабельной культурой, выращиваемой украинскими сельскохозяйственными предприятиями в 2019 году. Уровень его рентабельности достиг 47,2%. Об этом свидетельствуют расчеты Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

По словам академика НААН Юрия Лупенко, просо и в 2018 году отмечалось высоким уровнем рентабельности (34,7%), однако уступало хмелю (60,9%).

"В 2019 году хмелеводство несколько сдало свои позиции по эффективности производства (42,7%), уступив лидерство не только просу, но и ржи (43,2%)", — добавил ученый.

В целом уровень рентабельности производства растениеводческой продукции сельскохозяйственными предприятиями в 2019 году уменьшился до 9,6% против 25,5% в 2018 году.

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"Кроме уже упомянутого хмеля, меньше, чем за предыдущий год, уровень рентабельности производства зерновых культур (соответственно 6,3% против 24,9% в 2018 году), подсолнечника (22,2% против 32,5%), сои (2,6% против 21%), рапса (9,6% против 31,1%), овощей закрытого грунта (4,2% против 8,5%) и винограда (6,5% против 22,6%)", — подсчитали в институте.

При этом среди зерновых уровень рентабельности уменьшился только по основным культурам: пшенице (с 24,6% в 2018 году до 16% в прошлом году), кукурузе на зерно (с 27,2% до 0,6%) и ячменю (с 25,6% до 11%).

Убыточным, как и в 2018 году, осталось производство сахарной свеклы (-16,3%), тогда как убыточные рожь, гречиха и горох по итогам 2019 года станут прибыльными, уточнили ученые.

"В прошлом году именно растениеводство обеспечило доходность сельскохозяйственной деятельности агропредприятий, что будет способствовать дальнейшему углублению специализации последних в этом направлении в пользу наиболее рентабельных культур", — подытожил Юрий Лупенко.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Госстат подтвердил рекордный урожай зерна. Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявляло о рекордном урожае зерновых в Украине на уровне 75,08 млн тонн по итогам 2019 года. Валовой сбор зерна превысил показатель предыдущего года на 7,2%, а средняя урожайность составила 49,1 ц/га против 47,4 ц/га годом ранее.

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