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Названа средняя пенсия для всех категорий украинцев

Сегодня, 14:18

По данным Пенсионного фонда, наибольший размер средней пенсии у военнослужащих

Фото: пресс-центр НБУ
Названа средняя пенсия для всех категорий украинцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/831/904/5c7831904103f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/831/904/5c7831904103f.jpg Экономика По данным Пенсионного фонда, наибольший размер средней пенсии у военнослужащих

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) опубликовал информацию о среднем размере пенсий для всех категорий пенсионеров.

Соответствующая инфографика обнародована на странице ведомства в Facebook.

Аналитики ПФУ разделили пенсии на шесть видов и указали данные по состоянию на 1 января и 1 марта 2019 года, то есть после индексации.

По возрасту:

  • На 1 января пенсии получали 8,69 млн человек, средний размер пенсии составлял 2648 грн.
  • На 1 марта – 8,64 млн человек, средний размер пенсии – 3158 грн.

По инвалидности:

  • На 1 января пенсии получали 1,37 млн человек, средний размер пенсии составлял 1995 грн.
  • На 1 марта – 1,31 млн человек, средний размер пенсии – 2527 грн.

Пенсии военнослужащих:

  • На 1 января пенсии получали 553,96 тыс. человек, средний размер пенсии составлял 4682 грн.
  • На 1 марта – 554,25 тыс. человек, средний размер пенсии – 4691 грн.

За выслугу лет:

  • На 1 января пенсии получали 229,73 тыс. человек, средний размер пенсии составлял 2477 грн.
  • На 1 марта – 228,93 тыс. человек, средний размер пенсии – 2934 грн.

Социальные пенсии:

  • На 1 января пенсии получали 84,03 тыс. человек, средний размер пенсии составлял 1500 грн.
  • На 1 марта – 80,65 тыс. человек, средний размер пенсии – 1502 грн.

В связи с потерей кормильца:

  • На 1 января пенсии получали 536,13 тыс. человек, средний размер пенсии составлял 2255 грн.
  • На 1 марта – 584,71 тыс. человек, средний размер пенсии – 2776 грн.

Инфографика: Пенсионный фонд Украины / Facebook
Инфографика: Пенсионный фонд Украины / Facebook
 

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматический перерасчет пенсий: ее размер повысился для 8,97 млн пенсионеров.

Пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет – женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, – 25 лет мужчины и 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает 1669,20 грн (40% от минимальной зарплаты 4173 грн), выплачивается единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн – по 1205,09 грн в марте и апреле. Эта доплата установлена для более 2 млн человек.

Ранее ПФУ сообщил, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.

Почти 800 тыс. пенсионеров уже получили одноразовую выплату в 1200 грн:

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Тег пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ

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