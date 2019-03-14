Названа средняя пенсия для всех категорий украинцев
По данным Пенсионного фонда, наибольший размер средней пенсии у военнослужащих
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) опубликовал информацию о среднем размере пенсий для всех категорий пенсионеров.
Соответствующая инфографика обнародована на странице ведомства в Facebook.
Аналитики ПФУ разделили пенсии на шесть видов и указали данные по состоянию на 1 января и 1 марта 2019 года, то есть после индексации.
По возрасту:
- На 1 января пенсии получали 8,69 млн человек, средний размер пенсии составлял 2648 грн.
- На 1 марта – 8,64 млн человек, средний размер пенсии – 3158 грн.
По инвалидности:
- На 1 января пенсии получали 1,37 млн человек, средний размер пенсии составлял 1995 грн.
- На 1 марта – 1,31 млн человек, средний размер пенсии – 2527 грн.
Пенсии военнослужащих:
- На 1 января пенсии получали 553,96 тыс. человек, средний размер пенсии составлял 4682 грн.
- На 1 марта – 554,25 тыс. человек, средний размер пенсии – 4691 грн.
За выслугу лет:
- На 1 января пенсии получали 229,73 тыс. человек, средний размер пенсии составлял 2477 грн.
- На 1 марта – 228,93 тыс. человек, средний размер пенсии – 2934 грн.
Социальные пенсии:
- На 1 января пенсии получали 84,03 тыс. человек, средний размер пенсии составлял 1500 грн.
- На 1 марта – 80,65 тыс. человек, средний размер пенсии – 1502 грн.
В связи с потерей кормильца:
- На 1 января пенсии получали 536,13 тыс. человек, средний размер пенсии составлял 2255 грн.
- На 1 марта – 584,71 тыс. человек, средний размер пенсии – 2776 грн.
Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматический перерасчет пенсий: ее размер повысился для 8,97 млн пенсионеров.
Пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет – женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, – 25 лет мужчины и 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает 1669,20 грн (40% от минимальной зарплаты 4173 грн), выплачивается единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн – по 1205,09 грн в марте и апреле. Эта доплата установлена для более 2 млн человек.
Ранее ПФУ сообщил, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.
Почти 800 тыс. пенсионеров уже получили одноразовую выплату в 1200 грн:
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