Названы доли ЕС и России в экспорте украинских товаров и услуг

По словам Кубива, доля ЕС растет, а России – сокращается

Фото: Кабинет министров Украины

Названы доли ЕС и России в экспорте украинских товаров и услуг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b73/bb6/5cab73bb6ef58.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b73/bb6/5cab73bb6ef58.jpg 2019-04-08T19:23:00+03:00 Экономика По словам Кубива, доля ЕС растет, а России – сокращается

Доли Европейского Союза (ЕС) и России в экспорте украинских товаров и услуг составляют 42,6% и 7,7% соответственно.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в ходе пресс-конференции, на которой рассказал о ключевых достижениях Кабинета министров в 2016-2018 годах, информирует правительственный портал.

По его словам, одним из крупнейших достижений Украины с 2014 года стало заключение Соглашения о свободной торговле с ЕС, который стал основным торговым партнером Украины, почти полностью компенсировав потерянный российский рынок.

"Сегодня доля ЕС в экспорте украинских товаров и услуг составляет 42,6% и постоянно растет. В 2018 году мы стали экспортировать в ЕС на 15% больше товаров, а в 2013 году на ЕС приходилось 26,5% всего экспорта. Было 16,8 млрд долларов, а в 2018 уже – 20,2 млрд долларов. На Россию в 2013 году приходилось 23,7%. Сейчас доля РФ составляет 7,7% и постоянно уменьшается", – сообщил Кубив.

Первый вице-премьер также добавил, что Украина заключила соглашения о свободной торговле с Израилем и Канадой, расширив возможности торговли для украинских экспортеров.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина вошла в ТОП-5 экспортеров агропродукции в ЕС и в ТОП-10 мировых экспортеров. В целом украинская агропродукция представлена в 190 странах мира.



Видео: Кабинет министров Украины

В то же время, по данным Минэкономразвития, в 2018 году украинские производители активно использовали возможности экспорта в ЕС в рамках 32 из 40 тарифных квот.

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