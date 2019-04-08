Названы доли ЕС и России в экспорте украинских товаров и услуг
По словам Кубива, доля ЕС растет, а России – сокращается
Доли Европейского Союза (ЕС) и России в экспорте украинских товаров и услуг составляют 42,6% и 7,7% соответственно.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в ходе пресс-конференции, на которой рассказал о ключевых достижениях Кабинета министров в 2016-2018 годах, информирует правительственный портал.
По его словам, одним из крупнейших достижений Украины с 2014 года стало заключение Соглашения о свободной торговле с ЕС, который стал основным торговым партнером Украины, почти полностью компенсировав потерянный российский рынок.
"Сегодня доля ЕС в экспорте украинских товаров и услуг составляет 42,6% и постоянно растет. В 2018 году мы стали экспортировать в ЕС на 15% больше товаров, а в 2013 году на ЕС приходилось 26,5% всего экспорта. Было 16,8 млрд долларов, а в 2018 уже – 20,2 млрд долларов. На Россию в 2013 году приходилось 23,7%. Сейчас доля РФ составляет 7,7% и постоянно уменьшается", – сообщил Кубив.
Первый вице-премьер также добавил, что Украина заключила соглашения о свободной торговле с Израилем и Канадой, расширив возможности торговли для украинских экспортеров.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина вошла в ТОП-5 экспортеров агропродукции в ЕС и в ТОП-10 мировых экспортеров. В целом украинская агропродукция представлена в 190 странах мира.
В то же время, по данным Минэкономразвития, в 2018 году украинские производители активно использовали возможности экспорта в ЕС в рамках 32 из 40 тарифных квот.
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