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Названы страны-импортеры украинских масличных культур

Сегодня, 16:45

Рейтинг возглавила Германия, доля от экспорта в эту страну составила 17,6%

Фото: Pixabay
Названы страны-импортеры украинских масличных культур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aae/ba0/5c6aaeba09820.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aae/ba0/5c6aaeba09820.jpg Экономика Рейтинг возглавила Германия, доля от экспорта в эту страну составила 17,6%

Германия заняла лидирующую позицию среди импортеров украинских масличных культур в 2018 году с долей экспорта в 17,6%.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев, сообщается на сайте Центра.

Далее следуют Турция (16,5%), Бельгия (14,9%), Франция (6,7%), Беларусь (6,6%) и Нидерланды (5,2%). Поставки также осуществлялись в Польшу, Иран и Италию. Какие доли приходятся на эти страны, не указывалось.

При этом отмечалось, что все перечисленные страны обеспечили Украине более 78% экспортных доходов.

Сославшись на данные Государственной службы статистики, Пугачев также сообщил, что стоимость экспорта семян составила 1,9 млрд долларов, что на 6% меньше, чем в 2017 году. Объемы поставок этой продукции на внешние рынки снизились на 7,5% – до 4,8 млн тонн.

Напомним, Украина заработала на экспорте зерна рекордную сумму  7,2 млрд долларов. Рейтинг крупнейших импортеров украинских зерновых возглавил Египет.

Пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия также сообщала, что основными продуктами, которые Украина экспортировала в 2018 году, были сырьевые товары. Поставки продовольственной продукции в другие страны увеличились на 800 млн долларов, а общая стоимость экспорта аграрной продукции выросла за год с 9,6 млрд долларов до 10,4 млрд долларов.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, на европейском рынке работают более 700 украинских компаний:

Подробнее об экспорте читайте в статье "Сегодня": Что необычного экспортировала Украина в 2018 году: пух и перья, рога и копыта.

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Тег продукты, экспорт, продукты питания, Николай Пугачев

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Сегодня

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