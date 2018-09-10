"Минималка" вырастет до 4170 гривен: эксперты прочат негативные последствия

В Украине при нынешней экономической динамике повышать уровень минимальной зарплаты следовало бы на 8%, а не на 13%, как это предлагает сделать правительство. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель Комитета экономистов Украины, эксперт Андрей Новак.

"Повышение минимальной зарплаты до 4170 гривен означает ее рост на 12-13%. Социальные стандарты безусловно надо поднимать, но это надо делать соизмеримо с реальным экономическим ростом. Реальный рост экономики у нас в стране – 3%. Поэтому повышать такой показатель, как минимальная зарплата, при таком росте ВВП можно на 3-5%, максимум на 8%. Тогда это будет экономически обосновано и не будет провоцировать инфляцию, которая нивелирует это повышение. Вместо этого увеличивают "минималку" на 12-13%, однако этот рост не корректно называть "повышением". Потому что только официальная инфляция в Украине в прошлом году составила 14,5%, а реальная была намного выше", – пояснил он.

По словам эксперта, инициатива по повышению "минималки" в таком случае будет на самом деле своего рода индексацией на показатель инфляции, "и то не полной, а только частичной".

В то же время, как подчеркнул Новак, детенизация зарплат будет заставлять многих работодателей или полностью переводить часть работников без оформления, или "оформлять их на половину ставки, а трудиться их будут обязывать обычный рабочий день".

"Такое уже произошло, когда состоялось повышение "минималки" с 1600 грн до 3200 грн. А сейчас при реальном росте экономики в 2-3% повышение минзарплаты будет побуждать работодателей еще больше переводить в "тень" трудовые отношения", – добавил он.

В свою очередь президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Владимир Лановой в комментарии сайту "Сегодня" пояснил, что в условиях, когда в стране производство не растет, а реальное ВВП уже 3-4 год находится практически на одном уровне, "поднимать "минималку" силовым способом является экономически неправильным".

"Потому что это провоцирует все параметры инфляционного типа и не дает возможности фактически накапливать ресурсы для инвестиций в экономику. Почему Кабмин это делает? Потому что он собирается повышать тарифы на коммунальные услуги. Для того, чтобы "сбить" недовольство, они перед этим поднимают "минималку". Но поднимать минзарплату без повышения минимальной пенсии является абсолютно социально ошибочным и может навредить всему экономическому процессу в стране", – отметил он.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин пояснял, почему рост уровня минимальной зарплаты является больше политическим, чем экономическим шагом.

Как сообщалось президент Украины Петр Порошенко анонсировал повышение "минималки" до уровня в 4170 гривен.

Перед этим минимальная зарплата выросла с 3200 гривен до 3723 гривен. Еще с начала 2018 года власти обсуждали повышение "минималки" до 4100-4200 гривен, однако пока этого не происходило. Как предупреждал ранее премьер-министр Владимир Гройсман, такой рост минзарплаты в 2018 году возможен только в случае активного экономического роста.

Тем не менее, на прошлой неделе Гройсман заявил, что в бюджет на 2019 год уже заложены средства для повышения минимальной зарплаты до 4170 гривен. По его словам, "минималка" вырастет с 1 января: