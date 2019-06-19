НБУ: "Газпрому" придется договариваться с Украиной о транзите газа

Российская компания оказалась не в тех условиях, которых ожидала

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Сроки запуска "Северного потока – 2" переносятся, поэтому России придется договариваться с Украиной о продолжении транзита газа в 2020 году. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).

При этом Нацбанк оценивает риск остановки транзита газа через Украину как "умеренный".

"Строительство "Северного потока – 2" в обход Украины продолжается при поддержке Германии. Но позиции США, Дании и Еврокомиссии могут отсрочить запуск проекта, который, вероятно, не состоится вовремя, до конца 2019 года. Также "Газпром" был вынужден изменить проекты газопроводов через Турцию до Балкан и Центральной Европы и начать их реализацию со значительным опозданием. Поэтому РФ придется договариваться с Украиной о новом соглашении по транспортировке природного газа в Европу", – считают в НБУ.

Напомним, ранее "Нафтогаз Украины" разработал запасной вариант на случай, если Россия и Украина не заключат новый контракт на транзит газа. В этом случае "Газпрому" предложат заключить с "Нафтогазом" контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа.

Как известно, украинско-российский контракт о транзите газа в Европу истекает в конце 2019 года. Украина настаивает на заключении нового контракта по европейским правилам, а Россия заявляет о невозможности такого варианта и выдвигает свои условия, в числе которых, например, и "прощение" Украиной штрафа, наложенного на "Газпром" Стокгольмским арбитражем. При этом в "Нафтогазе" регулярно предупреждают, что Москва может начать новую газовую войну:

Подробнее переговорах по транзиту российского газа через территорию Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале "Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам".

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